عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اعرف حقك.. محضر سرقة الكهرباء باطل في هذه الحالة

صدى البلد

محضر سرقة الكهرباء يجب أن تتوافر به عدة شروط ، وحدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة شروط يجب توافرها عند تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي لضمان صحته.

شرط صحة محضر سرقة الكهرباء

تتمثل شروط محضر سرقة الكهرباء  في:

1- أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا.

2- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيًا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

5-  تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.

6- أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.

7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.

txt

اعرف بيتخصم كام من رصيد عداد الكهرباء كل شهر

txt

أجهزة تسرق التيار وتزيد فاتورة الكهرباء.. تفاصيل

كيفية مواجهة سرقة  الكهرباء 

تتم عملية سرقة الكهرباء عن طريق التوصيلات المخالفة عند عدم وجود عداد كهرباء وهو مايعرف بالممارسة .

وهناك طرق أخرى للسرقة رغم وجود عداد للكهرباء وتتم ضبط  عملية التلاعب فى العداد وسرقة الكهرباء من خلال كارت خاص يوضع بالعداد؛ لإثبات عملية سرقة التيار.

 يتم التفتيش على عدادات الكهرباء كل فترة، أقصاها 3 أشهر، كما يتم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات؛ لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن، وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة 3 أشهر على الأكثر، أو شحنه بمبالغ لا تتناسب مع استهلاكه، ستقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المشترك؛ لمعرفة أسباب عدم شحنه للعداد، عن طريق قياس الأحمال؛ لمعرفة استهلاكه الحقيقي، وإذا تبين قيامه بالتلاعب في العداد؛ سيتم عمل محضر سرقة ، وعقوبتها تصل للحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

 تم تغليظ وتشديد عقوبة سرقة الكهرباء، حيث نصت المادة 70 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء.

كما نصت المادة "71" على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي

سرقة الكهرباء محضر سرقة الكهرباء الكهرباء جهاز مرفق الكهرباء عدادات الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

"أتمنى ميكونش صح".. شوبير يعلن خبرا صادما عن محمد صلاح

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

بالأحضان.. صلح عمرو دياب وعمرو مصطفى يشعل السوشيال ميديا

هل أصيب من جديد|تقارير صحفية: صلاح يُبلغ ليفربول بالرحيل.. وهذه وجهته المقبلة

قرار عاجل بشأن استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات

بيان عاجل من حماس بشأن قرار تقييد دخول الفلسطينيين للأقصى في رمضان

ترشيحاتنا

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

جانتس يكشف عن الموعد المقرر لاجتياح رفح جنوبي قطاع غزة

فورين بوليسي تعلن موعد حصول أوكرانيا على طائرات إف 16 الأمريكية

فرج عامر: زيارة مجلس الأهلي للزمالك حدث تاريخي يليق بقطبي الكرة المصرية

اعرف حقك.. محضر سرقة الكهرباء باطل في هذه الحالة

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب صادم.. مقطع فيديو يوثق لعب أفريقية مع ثعبان في النهر

ملابس ملفتة.. كارول سماحة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فستان مكشوف.. ليلى علوي تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

إطلالة لافتة.. هند صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ