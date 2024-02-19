عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيران كثيفة.. غارة إسرائيلية عنيفة على بلدة الغازية في جنوب لبنان |فيديو

الغارة الإسرائيلية
الغارة الإسرائيلية

نشرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، مشاهد من أثار غارة إسرائيلية معادية استهدفت بلدة الغازية في صيدا جنوبي لبنان.

ويوضح الفيديو احتراق منزل كامل في أرض خلاء واشتعال النيران فيه بكثافة نتيجة للغارة الجوية.

https://x.com/nbntweets/status/1759601048417648883?s=20

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، استشهاد 2 من عناصره في هجومين إسرائيليين على جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، السبت الماضي أن طائرة مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة في بلدة جدرا شمالي مدينة صيدا مما أدى إلى وقوع إصابات.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن السيارة المستهدفة كان بها شخصان أحدهما من بلدة عيترون ومقيم في جدرا.

حزب الله يشن هجوما على موقع إسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية

حكومة الاحتلال تهدد حزب الله: التراجع أو الحرب

لبنان صيدا بلدة الغازية طائرة مسيرة إسرائيلية الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

قرار عاجل بشأن المتهمين بق.تل مسئول عسكري يمني في بولاق الدكرور

في أقل من 24 ساعة.. الداخلية تعلن القبض على قاتـ.لي الضابط اليمني

عسلية ودينا كانا في الشقة.. تفاصيل مق.تل الضابط اليمني في بولاق الدكرور

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

قادمة من الإمارات ومقرها لبنان.. تفاصيل السفينة المستهدفة في البحر الأحمر

كما فعلنا ببيت حانون.. رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يهدد بإزالة لبنان من الوجود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد بشن هجوم كبير على لبنان في تلك الحالة

غارات إسرائيلية تستهدف قرى جنوب لبنان

الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارتين بالصواريخ على جنوب لبنان

ترشيحاتنا

نيبينزيا: روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا

فتاة الـ تيك توك.. خروج حنين حسام من السجن.. تفاصيل

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

مسئولون أمريكيون: نتنياهو يماطل بالحرب للإبقاء على أنفاسه السياسية

السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن نشاط الشركات المشاركة في إيجبس 2024

نيران كثيفة.. غارة إسرائيلية عنيفة على بلدة الغازية في جنوب لبنان |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتخيل.. سعر فستان شيرين عبد الوهاب في حفل ليالي سعودية مصرية

مسلسلات رمضان 2024.. 30 صورة من مسلسل بدون سابق انذار لـ"آسر ياسين"

بدون مكياج .. زوجة أحمد السقا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نجمات الفن يتألقن فى أولى الليالى السعودية المصرية .. صور

فيديو

أول تعليق من إسلام حافظ على شائعة وفاته| خاص

نسمة محجوب تكشف سر ظهورها بأكثر من لوك فى كليب حبيتك

ذراعه مكسور.. محمد منير يحيي حفلا في ليالي سعودية مصرية بالأوبرا.. فيديوجراف

طقس اليوم .. شبورة وأمطار ورياح بمناطق واستقرار في أخرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ