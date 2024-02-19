نيران كثيفة.. غارة إسرائيلية عنيفة على بلدة الغازية في جنوب لبنان |فيديو

نشرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، مشاهد من أثار غارة إسرائيلية معادية استهدفت بلدة الغازية في صيدا جنوبي لبنان.

ويوضح الفيديو احتراق منزل كامل في أرض خلاء واشتعال النيران فيه بكثافة نتيجة للغارة الجوية.

https://x.com/nbntweets/status/1759601048417648883?s=20

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، استشهاد 2 من عناصره في هجومين إسرائيليين على جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، السبت الماضي أن طائرة مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة في بلدة جدرا شمالي مدينة صيدا مما أدى إلى وقوع إصابات.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن السيارة المستهدفة كان بها شخصان أحدهما من بلدة عيترون ومقيم في جدرا.