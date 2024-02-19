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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: نرفض أي سيناريو لتهجير الفلسطينيين قسريا من غزة

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوربي، اليوم الاثنين، إن أي عملية عسكرية في رفح سيكون لها تداعيات لا تحتمل على نحو مليون ونصف فلسطيني بالمدينة.

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوربي في تصريحات صحفية، أن الاتحاد يرفض أي سيناريو يهدف لتهجير الفلسطينيين قسريا إلى خارج قطاع غزة.

وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم على رفح يعد بمثابة إبادة جماعية للفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي: نرفض أي سيناريو لتهجير الفلسطينيين قسريا من غزة

الاتحاد الأوروبي:  الوضع الإنساني في غزة يتجاوز الكارثة

 

وأشار المتحدث إلى أن الوضع الإنساني في غزة يتجاوز الكارثة وكل السكان في القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وعلى جانب آخر، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، إن أي هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية سيكون مرحلة أخرى من مراحل الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

إيران تدعو إلى وضع حد فوري للتهجير القسري

وأشار عبداللهيان في رسالته، إلى أنه يجب وضع حد فوري للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وتمكينهم من الوصول للمساعدات الإنسانية.

ومنحت إسرائيل حماس مهلة شهر رمضان للمطالبة بإعادة الرهائن المحتجزين في غزة أو مواجهة هجوم بري في رفح، ويسلط هذا الإنذار، وهو الأول من نوعه، الضوء على التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وحماس وسط العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة.

وفقا لوول ستريت جورنال، أعرب عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي بيني جانتس عن موقف إسرائيل الثابت، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتم إعادة الرهائن بحلول شهر رمضان، فسوف يشتد القتال ويمتد إلى رفح، يبدأ شهر رمضان، الشهر الكريم عند المسلمين، في 10 مارس تقريبًا، مما يزيد الوضع إلحاحًا.

وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم على رفح يعد بمثابة إبادة جماعية للفلسطينيين

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الاتحاد الاوربى رفح قطاع غزة تهجير الفلسطينيين المتحدث باسم الاتحاد الأوربي

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