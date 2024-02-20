جاله تسمم في الإسماعيلية لهذا السبب| التفاصيل الكاملة لاحتجاز حسام حسن بالمستشفى حتى خروجه

تعرض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لوعكة صحية مفاجأة عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس؛ الإثنين، باستاد الإسماعيلية.

نُقل حسام حسن على الفور لأحد المستشفيات، وتمّ توقيع الكشف الطبي عليه، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وفور استقرار الحالة تم الخروج من المستشفى.. فما سبب هذه الوعكة؟

مباراة الزمالك والاسماعيلي

تعادل فريق الزمالك والإسماعيلي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 12 نقطة يحتل بهم المركز الثالث عشر، في حين رفع الإسماعيلي رصيده إلى 12 نقطة يحتل بهم المركز الرابع عشر.

ما سبب وعكة حسام حسن؟

وفقا للتقارير الصحفية المتداولة، فإن حسام حسن كان يُعاني من إجهاد شديد بعد عقده اجتماعًا بجهازه المعاون باتحاد الكرة لعدة ساعات قبل أن يُسافر إلى الإسماعيلية لحضور مباراة الزمالك والاسماعيلي.

تابع حسام حسن، المباراة، بشكل طبيعي ودوّن ملاحظاته الفنية عن المباراة لمناقشتها مع جهازه المعاون، ثم حرص مسئولو نادي الاسماعيلي على تكريمه برفقة جهازه المعاون.

لم يتناول الجهاز الفني أي وجبات طوال اليوم، لذلك قرروا شراء "ساندوتشات" لتناولها في طريق السفر من الإسماعيلية للقاهرة، وهي التي تسببت في وعكة حسام حسن.

بعد الوصول للقاهرة شعر حسام حسن بآلام شديدة في المعدة وضيق تنفس ليتم نقله للمستشفى فورا بمعرفة شقيقة إبراهيم حسن مدير المنتخب للمستشفى للاطمئنان عليه.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها حسام حسن إصابته حساسية شديدة وتسمم في المعدة ليتم عمل اللازم ومكث على أجهزة التنفس الصناعي لمدة 4 ساعات قبل خروجه في الساعات الأولى من صباح اليوم مع وجود توصية طبية بالراحة.