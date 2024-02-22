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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رشقة صاروخية من لبنان باتجاه الجولان السورية

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام سورية بأنه تم اطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه هدف عسكري إسرائيلي في الجولان السورية المحتلة.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت استهداف مبنى يتحصن فيه جنود الاحتلال - مرتين متتاليتين خلال دقائق - في ‏مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة حيث تم إصابته بشكل مباشر


وفلسطينيا؛ استهدفت كتائب القسام  بالاشتراك مع كتائب المجاهدين تجمعاً لقوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون.

وقصفت طائرات الاحتلال مناطق مختلفة في شمال قطاع غزة وكذا مخيم جباليا وبيت حانون.

فيما تمكنت كتائب القسام من قنص جندي صهيوني في حي الأمل غرب مدينة خان بونس.

كما تم استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في حي الزيتون بمدينة غزة.

وقصفت سرايا القدس "مفلسيم" و"نيرعام" في غلاف غزة بصلية صاروخية، كما هز انفجار عنيف  مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من بلدة سنجل شمال شرق رام الله بينهم طفلان.

ونشبت اشتباكات ضارية بين المقاومين وجيش الاحتلال في حي الزيتون في مدينة غزة.

 

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