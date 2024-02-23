إنجاز اقتصادي غير مسبوق للرئيس السيسي.. إعلان مهم من الحكومة بشأن الصفقة الكبرى.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس رمضان| توك شو

تناولت برامج الـ “توك شو” خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



الحكومة : الصفقة الاستثمارية تؤكد قدرة الاقتصاد على تجاوز الأزمات

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، مستهدفات أكبر صفقة استثمار مباشر وافقت عليها الحكومة المصرية.

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شعبة الذهب: الوقت مناسب للشراء الآن.. ونتوقع انخفاضات جديدة بالأسعار

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الأخيرة هناك استقرار في أسعار الذهب في السوق، مشيرا إلى أنه ينصح المواطنين لشراء الذهب في هذا الوقت، خاصة أن أسعار الذهب في الوقت الحالي جيدة.

الأرصاد تكشف توقعاتها بشأن الطقس في شهر رمضان

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الجو مستقر الفترة الأخيرة، وسيكون مستقر أيضًا خلال الإجازة الأسبوعية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة التي نشهدها حاليا أعلى من المعدل الطبيعي بدرجة أو اثنين.



بمجرد توقيعها | إعلان مهم من مجلس الوزراء بشأن الصفقة الكبرى

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن صفقة الاستثمار الكبرى تم الموافقة عليها اليوم من مجلس الوزراء طبقاً للإجراءات المتابعة، مضيفاً أن الإعلان الكامل للصفقة سيتم النشر عنه قريباً جداً بمجرد توقيعها.



1.5 تريليون دولار.. إنجاز اقتصادي غير مسبوق للرئيس السيسي| مصطفى بكري يوضح

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة قد أعلنت عن صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، مشيرا إلى أنه ستعمل على تحسين الوضع الاقتصادي.

مصطفى بكري: مصر رفضت 250 مليار دولار مقابل تصفية القضية الفلسطينية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه عُرض على الرئيس السيسي 250 مليار دولار، للسماح لدخول المهاجرين قسرا لسيناء، ولكن الرئيس السيسي رفض ذلك العرض، لأنه لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية.



لماذا وافقت الحكومة على الصفقة الاستثمارية قبل إعلان التفاصيل؟.. متحدث الوزراء يوضح

قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن بيان الحكومة بشأن أكبر صفقة استثمار مباشر، تعني موافقة مجلس الوزراء على الصفقة التي تأتي في إطار تحقيق مستهدفات في مجال التنمية التي يحددها المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية.

الملا: نستهدف 7.5 مليار دولار استثمارات أجنبية بقطاعي البترول والغاز العام المالي المقبل

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تستهدف 7.5 مليار دولار استثمارات أجنبية بقطاع البترول والغاز العام المالي المقبل.



توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى.. مصطفى بكري يكشف مفاجأة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أن غدا الجمعة مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى.

فتح قنوات لدخول مستثمرين أجانب..صفقة كبرى ستكون سببا في حل أزمة الاقتصاد المصري|فيديو

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن هذه الصفقة مؤشر ممتاز جداً، مضيفاً أن الدولة المصرية تنتقد في العشر سنوات الماضية رقم ضخم جداً وهو ما يقارب 10 تريليون على البنية التحتية وإحداث نقلة كبيرة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.