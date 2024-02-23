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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن : أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه..سر الاستعانة بمطربة أخرى فى بروفات حفل شيرين بالأوبرا

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

 

 

 

لبنى عبد العزيز: مستعدة أظهر فى مشهد 5 دقائق بشرط "خاص"

كشفت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز عن سر ابتعادها عن تقديم اعمال فنية خلال السنوات الماضية ، منذ ان قدمت آخر اعمالها فيلم جدو حبيبي عام 2012 . 

وقالت الفنانة لبني عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : سبب إبتعادي عن الساحة الفنية لما يزيد عن العشر سنوات ، بسبب عدم عرض أعمال جيدة علي

 

 

ماجدة خير الله : تجسيد منى زكي لـ " أم كلثوم " مغامرة .. ولا تتوافق معها شكلاً

كشفت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله عن رأيها فى تجسيد الفنانة مني زكي شخصية كوكب الشرق أم كلثوم فى عمل سينمائي جديد .

وقالت ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : سبق وان قدمت فنانات وهن فردوس عبد الحميد وياسمين رئيس أعمال سينمائية عن كوكب الشرق أم كلثوم ولم تحقق نجاحا ، والعمل الوحيد الذى حقق نجاح هو مسلسل أم كلثوم، والذي لعبت بطولته صابرين وتناول حياة أم كلثوم كاملاً . 

 

بتقف تخدم عليا .. بدرية طلبة : ياسمين عبد العزيز تستاهل أشيلها فوق راسي

حلت الفنانة بدرية طلبة ضيفة على قناة الظفرة، حيث كشفت عن علاقتها بالفنانة ياسمين عبد العزيز ، بعد أن جمعتهما عدد من الأعمال الفنية .

وقالت بدرية طلبة :لما نجمة بحجم  ياسمين عبد العزيز تقولي فى المشهد قولي ليه ساكته، يبقي فاضل شوية تضربني علشان أقول، وتوقف تخدم عليا وتفرشلي علشان أرمي الافيه . 

 

الناقد محمد نبيل : مسلسلات الـ15 حلقة تتفوق في دراما رمضان 2024.. والكبير 8 آخر جزء

أكد الناقد الفني محمد نبيل ، أن طرح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمسلسلات القصيرة ذات ١٥ حلقة تجربة مميزة و أثبتت نجاحها خلال الموسم الدرامي في رمضان الماضي ، وستكون الحصان الرابح في المارثون الدرامي في رمضان ٢٠٢٤ و متوقع أن تتفوق على المسلسلات الطويلة.

 

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

كشف الفنان أحمد حاتم عن تفاصيل انفصاله عن زوجته ، وذلك خلال حلوله ضيف على برنامج أسرار النجوم الذى تقوم بتقديمه المذيعة إنجي علي ، عبر قنانة نجوم f.m  الإذاعية .

 

وقال أحمد حاتم : أنا كنت متزوج وطلقت من فترة، وعندنا عزيز، وعلاقتي محترمة جدا مع زوجتي السابقة وأهلها وأعتز بهذه العلاقة".

 

ممنوع دخول السناجل.. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالجونة

يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل غنائي ضخم خلال أجازة عيد الفطر المبارك ، فى مدينة الجونة بالغردقة . 

وكشفت الجهة المنظمة للحفل عن اسعار التذاكر ، والتى تترواح لفئتين الاولي يبلغ سعرها 3000 جنية ، والثانية سيكون سعرها 5000 جنية ، ويقتصر الحفل على حضور الثنائيات والمجموعات المشتركة.

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

 

كشفت المطربة أميرة الصباغ ، عن كواليس الفيديو المنتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، والذى ظهرت من خلاله وهي تقوم باداء البروفة بدلاً من الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضمن فقرتها الغنائية فى حفل الليالي السعودية المصرية ، والذي أقيم فى دار الاوبرا المصرية .

وتسأل عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن سبب اداء مطربة الاوبرا البروفة على أغاني الفنانة شيرين عبد الوهاب بدلاً منها ، وعدم اجراء تلك البروفة بنفسها  . 

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