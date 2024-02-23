عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التوك شو| مدبولي يشهد مراسم توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى..تحذير عاجل من الأرصاد

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

مدبولي يشهد مراسم توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى

بثت القناة الأولى وإكسترا نيوز، مراسم توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

 

وزير فلسطيني: نتوقع من العدل الدولية إقرار عدم شرعية الاحتلال وإزالة الاستيطان

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن المرافعات أمام محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية حدث تاريخي مهم.

الاتحاد: الاستثمارات الكبرى تعزز الاتفاق مع صندوق النقد وتحقيق أهداف التنمية

قال رضا صقر رئيس حزب الاتحاد إن نجاح الدولة المصرية في هذه الأثناء في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر، كما تحقق مكاسب متبادلة للطرفين. 

لا تنخدعوا.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الليل

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

4 مناطق من بينها القاهرة.. الأرصاد تُعلن خريطة سقوط الأمطار غدًا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إنه متوقع غدًا وجود منخفض جوي، والذي يعمل على وجود فرص أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وبعض الأماكن من مدن القناة وفرص خفيفة على القاهرة الكبرى.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 23-2-2024

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، اليوم الجمعة الموافق 23-2-2024.

 

واعظ ديني يوضح طريقة استقبال ليلة النصف من شعبان| فيديو

قال الشيخ تامر مطر، الواعظ الديني  إن خير ما يقوم به المسلم في ليلة النصف من شعبان هي تصفية النفس من الضغائن والحسد والمشاحنات، متابعًا: “ندخل على الله سبحانه وتعالى ونحن متسامحون”.

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ للاعب الزمالك بعد تصريحاته عن الأهلي

عرضت قناة قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" سيد عبد الحفيظ يرد على تصريح ناصر ماهر المثير للجدل: في كلام تافه ما يتردش عليه".

أونروا : مليون شخص بقطاع غزة يحتمون بمرافق الوكالة ومحيطها

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجين الفلسطينيين «أونروا»، أن مليون شخص بقطاع غزة معظمهم من الأطفال وكبار السن يحتمون بمرافق الوكالة ومحيطها، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»

الصفقة الاستثمارية الكبرى الدكتور مصطفى مدبولى العدل الدولية الاستثمارات الكبرى صندوق النقد الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

الأهلي أم الزمالك؟.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة القمة المقبلة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ للاعب الزمالك بعد تصريحاته عن الأهلي

مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية

قفشها مع عشيقها فجرجرته في المحاكم.. انتقام شيطاني لسيدة من زوجها بالسويس

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف عن الآلية المتبعة في مشروع تطوير رأس الحكمة.. شاهد

مدبولي يكشف تعامل الدولة مع أهالي مطروح أمام تنفيذ مشروع رأس الحكمة

مخطط متكامل.. رئيس الوزراء يشرح أهمية وفائدة مشروع رأس الحكمة

مدبولي : صفقة رأس الحكمة أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر

رئيس القومي لحقوق الإنسان تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بإنهاء مأساة الفلسطينيين

أضخم مشروع في تاريخ مصر.. إنشاء مطار دولي يخدم مدينة الحكمة الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. تعرف على حلم هاني الناظر قبل وفاته وسعر فستان يسرا الذهبي يثير ضجة

الكيلو بـ 4 جنيه.. طريقة عمل مخلل اللفت باللون الأحمر

بعد إنفصاله عن زوجته.. صور رومانسية تجمع أحمد حاتم وجايدا الديب.. شاهد

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة واحتشام حنان مطاوع

فيديو

ظاهرة جوية تتسبب في سقوط أمطار.. تحذير من الأرصاد

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ