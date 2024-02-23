التوك شو| مدبولي يشهد مراسم توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى..تحذير عاجل من الأرصاد

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

بثت القناة الأولى وإكسترا نيوز، مراسم توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن المرافعات أمام محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية حدث تاريخي مهم.

قال رضا صقر رئيس حزب الاتحاد إن نجاح الدولة المصرية في هذه الأثناء في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر، كما تحقق مكاسب متبادلة للطرفين.

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إنه متوقع غدًا وجود منخفض جوي، والذي يعمل على وجود فرص أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وبعض الأماكن من مدن القناة وفرص خفيفة على القاهرة الكبرى.

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، اليوم الجمعة الموافق 23-2-2024.

قال الشيخ تامر مطر، الواعظ الديني إن خير ما يقوم به المسلم في ليلة النصف من شعبان هي تصفية النفس من الضغائن والحسد والمشاحنات، متابعًا: “ندخل على الله سبحانه وتعالى ونحن متسامحون”.

عرضت قناة قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" سيد عبد الحفيظ يرد على تصريح ناصر ماهر المثير للجدل: في كلام تافه ما يتردش عليه".

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجين الفلسطينيين «أونروا»، أن مليون شخص بقطاع غزة معظمهم من الأطفال وكبار السن يحتمون بمرافق الوكالة ومحيطها، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»