التوك شو| مدبولي يشهد مراسم توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى..تحذير عاجل من الأرصاد

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:
مدبولي يشهد مراسم توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى
بثت القناة الأولى وإكسترا نيوز، مراسم توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وزير فلسطيني: نتوقع من العدل الدولية إقرار عدم شرعية الاحتلال وإزالة الاستيطان
قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن المرافعات أمام محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية حدث تاريخي مهم.
الاتحاد: الاستثمارات الكبرى تعزز الاتفاق مع صندوق النقد وتحقيق أهداف التنمية
قال رضا صقر رئيس حزب الاتحاد إن نجاح الدولة المصرية في هذه الأثناء في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر، كما تحقق مكاسب متبادلة للطرفين.
لا تنخدعوا.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الليل
كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.
4 مناطق من بينها القاهرة.. الأرصاد تُعلن خريطة سقوط الأمطار غدًا
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إنه متوقع غدًا وجود منخفض جوي، والذي يعمل على وجود فرص أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وبعض الأماكن من مدن القناة وفرص خفيفة على القاهرة الكبرى.
أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 23-2-2024
استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، اليوم الجمعة الموافق 23-2-2024.
واعظ ديني يوضح طريقة استقبال ليلة النصف من شعبان| فيديو
قال الشيخ تامر مطر، الواعظ الديني إن خير ما يقوم به المسلم في ليلة النصف من شعبان هي تصفية النفس من الضغائن والحسد والمشاحنات، متابعًا: “ندخل على الله سبحانه وتعالى ونحن متسامحون”.
رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ للاعب الزمالك بعد تصريحاته عن الأهلي
عرضت قناة قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" سيد عبد الحفيظ يرد على تصريح ناصر ماهر المثير للجدل: في كلام تافه ما يتردش عليه".
أونروا : مليون شخص بقطاع غزة يحتمون بمرافق الوكالة ومحيطها
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجين الفلسطينيين «أونروا»، أن مليون شخص بقطاع غزة معظمهم من الأطفال وكبار السن يحتمون بمرافق الوكالة ومحيطها، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»