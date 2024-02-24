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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحليق مكثف لطائرات حربية إسرائيلية في سماء هضبة الجولان

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام سورية بأنه شوهد تحليق مكثف  لطائرات حربية إسرائيلية في سماء هضبة الجولان السوري المحتل.

وكان قد سمع دوي عدة انفجارات قوية  في سماء العاصمة دمشق ومحيطها.

ويشار الي ان طائرات مسـيرة نفذت 3 غارات جوية  علـى قاعـدة الإحتـلال الأمريكـي فـي حـقل العـمر النفطـي بريـف ديـر الـزور الشرقـي.

فيما حاولت وسـائط الـدفاع الجـوي للإحتـلال التصـدي و فـشلت فـي ذلـك.

وأفادت معلومـات بوقوع إصـابات داخـل القاعـدة  وسـط استنـفار كبيـر للطيـران الأمريكـي و تحليـقه علـى طـول السـرير الـنهري بريـف ديـر الـزور الـشرقي .
 

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