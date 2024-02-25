اللحوم البلدي بـ280 جنيها..التموين تزف بشرى سارة للمواطنين..والأرصاد تكشف طقس هذا الأسبوع

تناولت برامج الـ “توك شو” خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، منها: الأرصاد وأسعار السلع ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا نشهد ارتفاعات في قيم درجات الحرارة خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية من درجتين لـ 3 درجات.

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بفوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية بكارولينا الجنوبية.

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن معارض أهلا رمضان هي شراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تقدم المعارض السلع للمواطنين بتخفيضات من 10 لـ 30 %.



حذّر الدكتور إيهاب مفيد، استشاري السكر والغدد الصماء، من استخدام الساعات الذكية كمقياس أساسي لمرضى السكر، حيث إنها لا تسطيع كشف بعض الأمور لدى المرضى والتي يتم التعرف عليها من خلال إجراء فحوصات معينة بواسطة الطبيب.

أفادت مصادر مصرية مطلعة، باستئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تعقد بالدوحة وتعقبها اجتماعات بالقاهرة.

أكد الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن صفقة رأس الحكمة غيرت في الشكل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الصفقة تعد بمثابة شراكة استثمارية بين الإمارات والحكومة المصرية.

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الجهود المصرية متواصلة ومحددة، وتهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة قبل شهر رمضان المبارك، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع.

أكدت هالة غريب، وكيل وزارة التموين بالجيزة، أنه سيكون هناك 5 معارض في محافظة الجيزة، وتم إفتتاح معرض “أهلا رمضان” بمنطقة الطالبية، ولاقى إعجاب المواطنين، خاصة بعد وجود إنخفاضات في أسعار السلع من 20 لـ 30%.

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار، للحد من آثار التضخم على المواطن، مشيرا إلى أن الدولة من خلال المحافظين توفر الآراضي التي يتم إنشاء المنافذ الاستهلاكية بها، فضلاً عن توفير الكهرباء والنظافة، وجرى افتتاح أكثر من 100 معرض من «أهلًا رمضان» حتى الآن في مختلف المحافظات.

أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الافريقية، أن القارة الأفريقية تواجه تحديات كبيرة، خاصة بعد تطورات الأوضاع في عدد من المناطق، والتي تشهد صراعات مسلحة تهدد الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.