عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ذهبي لامع.. رضوى الشربيني تثير الجدل بفستانها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها بفيديو جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

txt

لوك جديد .. هبة مجدي تثير ضجة بظهورها الأخير

txt

بملابس التنس.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة رياضية عبر إنستجرام |شاهد

وأطلت رضوى الشربيني، مرتديه فستانا طويلا وأنيقا باللون الذهبي اللامع ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رضوى الشربيني في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه . 

كما اختارت رضوى الشربيني، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز 

وإليكم صور رضوى الشربيني 

https://www.instagram.com/reel/C3yBoRkNh7G/?igsh=NzQ0dHR4Y2Z3eXVs

رضوى رضوي الشربيني صور رضوي الشربيني إطلالات رضوي الشربيني بنات رضوى الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء

سائق أوبر.. قرار عاجل بشأن تحريات المباحث في واقعة خطف فتاة الشروق

الكليوباترا رخصت؟| أسعار السجائر في السوق الآن بعد هبوط الدولار.. القائمة الكاملة

اتخذ احتياطاتك.. تنبيهات هامة من الأرصاد

موضوعات متعلقة

ملابس لافتة .. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها | صور

لوك جديد .. هبة مجدي تثير ضجة بظهورها الأخير

بعد تصريحها الأخير.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عز الدين | شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة يوميا من زيت الزيتون؟

بفستان جريء.. عبير صبري تشعل السوشيال ميديا في إطلالة مثيرة عبر إنستجرام|شاهد

بالأحمر الناري.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها | شاهد

بملابس التنس.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة رياضية عبر إنستجرام |شاهد

فستان وحذاء غريب جدا.. درة تثير الجدل بظهورها الأخير

ترشيحاتنا

مأساة دهس تريلا لـ 4 أطفال في المرج.. وشاهد: كانوا رايحين المدرسة

حدث ليلًا| والدة فتاة الشروق تشكر السيسي على الهواء.. الشوارع والبيوت تتزين لاستقبال رمضان.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 67 مليون جنيه

لو فاتك النصف الأول من شعبان.. عبادات مستحبة بالنصف الثاني (بادر بفعلها)

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

كتائب شهداء الأقصى تعلن استهداف القوات الإسرائيلية في طولكرم بالقنابل والرصاص الحي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث في الفضاء الآن؟.. رصد حركة شديدة النشاط

ذهبي لامع.. رضوى الشربيني تثير الجدل بفستانها

أسود جريء.. درة تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

اكتشاف 6 إصابات بمتلازمة داون قبل 5 آلاف سنة.. كيف ذلك؟

فيديو

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ