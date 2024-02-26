ذهبي لامع.. رضوى الشربيني تثير الجدل بفستانها

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها بفيديو جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت رضوى الشربيني، مرتديه فستانا طويلا وأنيقا باللون الذهبي اللامع ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رضوى الشربيني في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه .

كما اختارت رضوى الشربيني، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز

وإليكم صور رضوى الشربيني

https://www.instagram.com/reel/C3yBoRkNh7G/?igsh=NzQ0dHR4Y2Z3eXVs