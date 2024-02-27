بيطري الجيزة ينفذ قافلتين علاجيتين وندوات إرشادية بالصف والبدرشين|شاهد

قامت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، بتنفيذ 2 قافلة علاجية مجانية.
وذلك بناحية كلا من :-
1- منطقة الشيخ عتمان – الحوامدية ادارة البدرشين وبالتعاون مع كلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة.
2- منطقة الشوبك الشرقى – الاخصاص ادارة الصف البيطرية وذلك بالتعاون مع الهيئة القبطية الانجيلية .
وذلك بناءا على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتوجيه قوافل علاجية و إرشادية لخدمة و دعم المربيين فى اطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة و حماية الثروة الحيوانية فى كافة انحاء المحافظة.
وأسفرت أعمال قافلة الشيخ عتمان – ادارة البدرشين :-
1- تم رش عدد (500) رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية.
2- تم تجريع عدد (400) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية و الديدان .
3- تم علاج عدد (240) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.
4- تم علاج عدد (77) رأس من الأبقار و الجاموس لأمراض الرعاية التناسلية و العقم.
5- تم علاج عدد (3050) طائر ضد الامراض البكتيرية .
6- تم عمل ندوات ارشادية عن مرض الجلد العقدى ومرض حمى الثلاثة أيام.
فيما أسفرت أعمال قافلة الشوبك الشرقى – ادارة الصف على كلا من:-
1- تم رش عدد (750) رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية.
2- تم تجريع عدد (800) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية و الديدان .
3- تم علاج عدد (318) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.
4- تم علاج عدد (101) رأس من الأبقار و الجاموس لأمراض الرعاية التناسلية و العقم.
5- تم أخد عدد (17) عينة دم لفحص مرض البروسيلا .
6- تم عمل (37) حالات سونار .
7- تم علاج عدد (4112) طائر ضد الامراض البكتيرية .
8- تم عمل ندوات إرشادية عن مرض انفلونزا الطيور و علاج النقص الغذائى للحيوان و كيفية عمل عليقة متوازنة.