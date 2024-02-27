بيطري الجيزة ينفذ قافلتين علاجيتين وندوات إرشادية بالصف والبدرشين|شاهد

قامت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، بتنفيذ 2 قافلة علاجية مجانية.

وذلك بناحية كلا من :-

1- منطقة الشيخ عتمان – الحوامدية ادارة البدرشين وبالتعاون مع كلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة.

2- منطقة الشوبك الشرقى – الاخصاص ادارة الصف البيطرية وذلك بالتعاون مع الهيئة القبطية الانجيلية .

وذلك بناءا على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتوجيه قوافل علاجية و إرشادية لخدمة و دعم المربيين فى اطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة و حماية الثروة الحيوانية فى كافة انحاء المحافظة.

وأسفرت أعمال قافلة الشيخ عتمان – ادارة البدرشين :-

1- تم رش عدد (500) رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية.

2- تم تجريع عدد (400) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية و الديدان .

3- تم علاج عدد (240) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.

4- تم علاج عدد (77) رأس من الأبقار و الجاموس لأمراض الرعاية التناسلية و العقم.

5- تم علاج عدد (3050) طائر ضد الامراض البكتيرية .

6- تم عمل ندوات ارشادية عن مرض الجلد العقدى ومرض حمى الثلاثة أيام.

فيما أسفرت أعمال قافلة الشوبك الشرقى – ادارة الصف على كلا من:-

1- تم رش عدد (750) رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية.

2- تم تجريع عدد (800) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية و الديدان .

3- تم علاج عدد (318) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.

4- تم علاج عدد (101) رأس من الأبقار و الجاموس لأمراض الرعاية التناسلية و العقم.

5- تم أخد عدد (17) عينة دم لفحص مرض البروسيلا .

6- تم عمل (37) حالات سونار .

7- تم علاج عدد (4112) طائر ضد الامراض البكتيرية .

8- تم عمل ندوات إرشادية عن مرض انفلونزا الطيور و علاج النقص الغذائى للحيوان و كيفية عمل عليقة متوازنة.

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