لتسهيل حركة تنقل المواطنين.. رصف وتطوير وتوسعة طريق الطرفاية بالجيزة

واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولاته الميدانية لمتابعة نسب التنفيذ بالمشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري ومدي التزام الشركات المنفذة بالمواصفات المحددة للأعمال.

وتفقد محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق الطرفاية البطيء والجاري تطويره بطول ١.٨كم والذي يعد من المحاور المرورية الهامة بمركز البدرشين حيث يمثل المدخل الجنوبي للمدينة .

وأشار المحافظ إلى ان الطريق شهد اعمال توسعة وتطوير شامل بعرض ١٥ متر حيث تم إزالة التعديات وتحقيق الاستغلال الامثل لمسطح الطريق لما له من أهمية في ربط حركة السير مع طريق مصر أسيوط الزراعي.

وكلف محافظ الجيزة خلال جولته بالتنسيق مع أجهزة المرافق وتحويل بعض الكابلات المتعارضة مع أعمال التطوير مع توفير موقع لإقامة موقف سرفيس حضاري لتسهيل حركة تنقل المواطنين .

وكلف المحافظ رئيس مركز البدرشين بالمتابعة مع الشركات المنفذة لمشروعات الرصف والتطوير المدرجة بالخطة الإستثمارية لسرعه الإنتهاء من المشروعات وفقاً للجدول الزمني المحدد لها مع التأكد من جودة الاعمال وتلافي اي ملاحظات قبل الاستلام النهائي للمشروع .

وخلال جولته اطمئن المحافظ علي جهود رفع كفاءة النظافة ومدي التزام الشركات بالجمع السكني ورضاء المواطنين مشدداً على ضرورة الاستجابة الفورية لكافة الشكاوي الواردة من المواطنين في ذلك الصدد.

كما تفقد محافظ الجيزة نسب تنفيذ أعمال إزالة التعارضات الموجودة بمسار مشروع محور ٣ يوليو ( امتداد محور حسب الله الكفراوي ) حتي طريق اسيوط الزراعي بنطاق مركز أبو النمرس حيث قامت المحافظة بازالة جميع التعارضات وتسليم جميع المواقع الموجودة بمسار المحور بنطاق المحافظة لسرعه إنجاز المشروع .

ورافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ومحمود زين رئيس مركز البدرشين وحامد سلامة رئيس مركز ابو النمرس.

IMG-20240228-WA0017

IMG-20240228-WA0021

IMG-20240228-WA0019

IMG-20240228-WA0018

IMG-20240228-WA0015

IMG-20240228-WA0020

IMG-20240228-WA0016