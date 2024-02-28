عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتسهيل حركة تنقل المواطنين.. رصف وتطوير وتوسعة طريق الطرفاية بالجيزة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولاته الميدانية لمتابعة نسب التنفيذ بالمشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري ومدي التزام الشركات المنفذة بالمواصفات المحددة للأعمال. 

وتفقد محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق الطرفاية البطيء والجاري تطويره بطول ١.٨كم والذي يعد من المحاور المرورية الهامة بمركز البدرشين حيث يمثل المدخل الجنوبي للمدينة . 

وأشار المحافظ إلى ان الطريق شهد اعمال توسعة وتطوير شامل بعرض ١٥ متر حيث تم إزالة التعديات وتحقيق الاستغلال الامثل لمسطح الطريق لما له من أهمية في ربط حركة السير مع  طريق مصر أسيوط الزراعي. 

وكلف محافظ الجيزة خلال جولته بالتنسيق مع أجهزة المرافق وتحويل بعض الكابلات المتعارضة مع أعمال التطوير مع توفير موقع لإقامة موقف سرفيس حضاري لتسهيل حركة تنقل المواطنين . 

وكلف المحافظ رئيس مركز البدرشين بالمتابعة مع الشركات المنفذة لمشروعات الرصف والتطوير المدرجة بالخطة الإستثمارية لسرعه الإنتهاء من المشروعات وفقاً للجدول الزمني المحدد لها مع التأكد من جودة الاعمال وتلافي اي ملاحظات قبل الاستلام النهائي للمشروع .

وخلال جولته اطمئن المحافظ علي جهود رفع كفاءة النظافة ومدي التزام الشركات بالجمع السكني ورضاء المواطنين مشدداً على ضرورة الاستجابة الفورية لكافة الشكاوي الواردة من المواطنين في ذلك الصدد. 

كما تفقد محافظ الجيزة نسب تنفيذ أعمال إزالة التعارضات الموجودة بمسار مشروع محور ٣ يوليو ( امتداد محور حسب الله الكفراوي ) حتي طريق اسيوط الزراعي  بنطاق مركز أبو النمرس حيث قامت المحافظة بازالة جميع التعارضات وتسليم جميع المواقع الموجودة بمسار المحور بنطاق المحافظة لسرعه إنجاز المشروع . 

ورافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش  ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ومحمود زين رئيس مركز البدرشين وحامد سلامة رئيس مركز ابو النمرس.

IMG-20240228-WA0017
IMG-20240228-WA0017
IMG-20240228-WA0021
IMG-20240228-WA0021
IMG-20240228-WA0019
IMG-20240228-WA0019
IMG-20240228-WA0018
IMG-20240228-WA0018
IMG-20240228-WA0015
IMG-20240228-WA0015
IMG-20240228-WA0020
IMG-20240228-WA0020
IMG-20240228-WA0016
IMG-20240228-WA0016
IMG-20240228-WA0014
IMG-20240228-WA0014

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

موضوعات متعلقة

بيطري الجيزة ينفذ قافلتين علاجيتين وندوات إرشادية بالصف والبدرشين|شاهد

رفع 65 حالة إشغال خلال حملة مكبرة في العمرانية ..صور

استجابة للشكاوى.. محافظة الجيزة ترفع تجمعات المخلفات بهضبة الهرم وكرداسة ومنشأة القناطر

وكيل التربية والتعليم بالجيزة يكرم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم

الجيزة: قطع المياه بشارع الشهيد أحمد حمدى بكفر طهرمس غدا

محافظ الجيزة: تقدم نسب تنفيذ أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائرى

لإعادة الانضباط.. رفع 116 حالة تعد وإشغال من شوارع العمرانية| شاهد

انطلاق امتحانات شهر فبراير بتعليم الجيزة .. الأحد

ترشيحاتنا

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

الاتحاد الأوروبي يقترح استخدام الأرباح الروسية المجمدة لصالح الجيش الأوكراني

محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا في تشاد بدعم وتحريض من الحزب الاشتراكي

ملهمون.. الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن أبطال ذوي الهمم

الرئيس السيسي لبطلة قادرون باختلاف: يوم القيامة قولي لربنا هاته معانا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

واحدة تاني رمت نفسها.. تكرار حادثة حبيبة الشماع| كيف تحمين نفسك من الخطف؟

فيديو

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ