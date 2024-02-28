"فضيحة".. جيش الاحتلال يطلق نيران دباباته على نفسه 5 مرات في غزة

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق نيران دباباته 5 مرات عن طريق الخطأ باتجاه مناطق إسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، رونين بيرجمان، أن جيش الاحتلال يفقد عددًا لا بأس به من القادة والمقاتلين، ولديه آلاف الجرحى.

وقال بيرجمان: "إننا بحاجة لتعبئة الصفوف، وسننهي العام بـ 12 ألف جندي إسرائيلي معوق".

وأضاف المحلل العسكري الإسرائيلي: "الجيش غارق في غزة، والأسرى مرهقون، والجمهور الإسرائيلي يغرق في المعلومات المشوهة أو الكاذبة".