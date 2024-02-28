درجات حرارة قياسية خلال هذا الشهر.. وولايات أمريكية تعاني

في أرقام قياسية، سُجّلت درجات حرارة موسمية قياسية هذا الأسبوع في كندا والولايات المتحدة، حيث وصلت أحيانًا إلى درجات حرارة "الصيف" في منتصف فبراير.

وفي وسط الولايات المتحدة، من المتوقّع أن يتبَع درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي في بداية الأسبوع، انخفاض مفاجئ قبل العودة إلى مستويات أعلى من المعدّل الطبيعي بعد ذلك، وفقًا لخدمة الطقس الوطنية (NWS).



ومن المتوقع أن يشكّل الثلاثاء في شيكاغو "اليوم الأكثر سخونة على الإطلاق في فبراير أو خلال فصل الشتاء"، حيث ستصل درجات الحرارة القصوى إلى 20 درجة مئوية، وفقًا لخدمات الطقس المحلية.



ولكن من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مجدّدًا، في تغيير يعدّ "قاسيًا للغاية"، وفقًا للأرصاد الجوية.



وتم تسجيل درجات حرارة قياسية في اليوم السابق في سانت لويس في ميسوري وفي مينيابوليس وسانت بول في مينيسوتا إلى الشمال. وفي الأخيرة، تمّ تسجيل درجة حرارة تزيد قليلًا عن 18 درجة مئوية الاثنين، وهي أعلى درجة حرارة لشهر فبراير.



كذلك، شهدت تكساس درجات حرارة غير عادية. ففي دالاس، بلغت درجة الحرارة حوالي 33 درجة مئوية الاثنين، فيما يعدّ رقمًا قياسيًا في 26 فبراير. وحذّرت خدمات الأرصاد الجوية المحلية من خطر اندلاع حرائق.



