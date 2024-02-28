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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات القافلة التنموية الشاملة بمركز الحوامدية

هند عبد الحليم نائب
هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وجامعة القاهرة بمركز الحوامدية.


وأشارت هند عبد الحليم ان القافلة ساهمت في توقيع الكشف الطبي علي عدد ٦١٠ حاله في تخصصات (الجلدية - الباطنة - الاسنان - العظام - العلاج الطبيعي - النساء - الجراحه) وقد تم صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.


كما شملت القافلة خدمات توعوية لصندوق مكافحة الإدمان والمخدرات استفاد منها عدد ١٠٧ مواطن للتوعية بمخاطر الادمان . 
واوضحت نائب المحافظ انه تم بالتعاون مع كلية التربية للطفولة المبكرة اقامة أنشطة للاطفال بالمراحل الدراسية الأولى لعدد ١٥٠ تلميذ من قرى مركز الحوامدية بالاضافة الي عقد ندوات ارشاد زراعي و توعيه بيئية ضمن الجانب التوعوي للمزارعين. 
كما ضمت الفعاليات اقامه قافله بيطرية شاملة استقبلت حوالي ٢٠٠ رأس ماشية للكشف والتشخيص و العلاج حفاظاً على الثروة الحيوانية . 
واكدت هند عبد الحليم ان المحافظة حريصة علي التعاون مع كافة الجهات المعنية لإقامة القوافل التنموية الشاملة بشكل دوري.
رافق نائب المحافظ أحمد شعيب منسق حياة كريمة بمحافظة الجيزة وهاني السيسي رئيس مركز ومدينة الحوامدية وممثلي مركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة

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