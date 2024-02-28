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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 245 حالة إشغالات وتعديات لتحقيق السيولة المرورية في العمرانية |شاهد

رفع اشغالات
رفع اشغالات

نفذ حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشوارع ناصر الثورة والنادي الرياضي واحمد لطفي السيد ومصرف الكونيسة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتوفير سبل الراحة للمواطنين أثناء السير.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال والمقاهي والكافيهات المخالفة والتي تقوم بأشغال الطريق العام واستغلال أرصفة المشاة.

وأسفرت الحملة عن رفع حوالي 245 حالة اشغال بالكافيهات والمحال المخالفة بالشوارع، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية اللازمة.

كما تم إيداع المضبوطات بمخزن الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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