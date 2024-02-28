رفع 245 حالة إشغالات وتعديات لتحقيق السيولة المرورية في العمرانية |شاهد

نفذ حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشوارع ناصر الثورة والنادي الرياضي واحمد لطفي السيد ومصرف الكونيسة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتوفير سبل الراحة للمواطنين أثناء السير.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال والمقاهي والكافيهات المخالفة والتي تقوم بأشغال الطريق العام واستغلال أرصفة المشاة.

وأسفرت الحملة عن رفع حوالي 245 حالة اشغال بالكافيهات والمحال المخالفة بالشوارع، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية اللازمة.

كما تم إيداع المضبوطات بمخزن الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

IMG-20240228-WA0139

IMG-20240228-WA0147

IMG-20240228-WA0144

IMG-20240228-WA0146

IMG-20240228-WA0141

IMG-20240228-WA0142

IMG-20240228-WA0140

IMG-20240228-WA0145

IMG-20240228-WA0143

IMG-20240228-WA0138

IMG-20240228-WA0136

IMG-20240228-WA0134

IMG-20240228-WA0135

IMG-20240228-WA0133

IMG-20240228-WA0131

IMG-20240228-WA0137

IMG-20240228-WA0126

IMG-20240228-WA0130

IMG-20240228-WA0127