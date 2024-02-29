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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخفيضات 30%.. افتتاح 5 معارض أهلا رمضان لتوفير السلع لـ المواطنين بالجيزة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، والذى ناقش خلاله خطط أجهزة المحافظة إستعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك.


واستهل محافظ الجيزة الإجتماع بتقديم التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس ومواطنى المحافظة وجموع الشعب المصرى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن تمنياته بدوام الأمن والإستقرار والرخاء لمصر وشعبها.


كما أكد محافظ الجيزة أن الدولة  تنتهج العديد من الخطط للتخفيف على المواطنين منها حزم الحماية الإجتماعية إلى جانب تكاتف جهود كافه الأجهزة ممثلة فى القوات المسلحة ووزارات الداخلية  والزراعة والتموين بالتعاون مع المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تتراوح مابين ٢٥ : ٣٠ % عن السوق من خلال 4٠٠ منفذ ثابت ومتحرك يتبع مختلف الجهات المساهمة للوصول إلى مختلف أنحاء المحافظة. 


أشار المحافظ إلى أنه تم إنشاء ٤ معارض رئيسية لـــ أهلاً رمضان حتي الآن بأحياء العمرانية والطالبية ومراكز البدرشين والحوامدية لتوفير كافة السلع للمواطنين بصورة دائمة وبأسعار مناسبة وجاري الاستعداد لافتتاح معرض اهلا رمضان بحي امبابة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية . 
 

وتابع المحافظ خلال اللقاء خطة مديرية الأوقاف ومنطقة الجيزة الأزهرية ووعظ الجيزة لإقامة وتنظيم الشعائر الدينية والتى تشهد هذا العام استمرار تنظيم الندوات التثقيفية بالمساجد الكبرى بمشاركة أساتذة جامعة الأزهر وعقد جلسات الوعظ بمراكز الشباب ودور الثقافة بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بنطاق المحافظة والدفع بالواعظين لإلقاء الدروس الدينية بالتجمعات والمقاهى.


وشدد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشرطة المرافق بمنع الإشغالات بمحيط المساجد ودور العبادة لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين ومتابعه دورية لحالة النظافة على مدار الــ 24 ساعة.


كما ناقش المحافظ جهود تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال الشهر الفضيل مشيراً إلى أنه جارى التنسيق لتوزيع 2 طن لحوم و8 الآف كرتونة سلع تموينية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى والأوقاف والأزهر الشريف .

 
كما وجه المحافظ بالمتابعة الميدانية للشارع ومنع التعديات ورفع إشغالات المقاهى والمحال والالتزام بضوابط إقامة شوادر لبيع مستلزمات رمضان أو موائد الرحمن والتأكد من الحصول علي التصاريح اللازمة من الجهة المختصة الخاصه بعناصر السلامة والحماية المدنية حفاظاً على سلامة المواطنين ولعدم إعاقة الحركة المرورية.


وفيما يتعلق بمتابعة الأسواق شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات إحتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للإستهلاك الأدمى، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية والتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المحددة لرغيف الخبز.


وناقش راشد خطط الإدارة العامة لمرور الجيزة لتيسير الحركة المرورية خلال فترات الذروة طوال الشهر الكريم حيث تم وضع مخطط يتضمن نشر الأكمنة واللجان المرورية على مختلف المحاور والنقاط الساخنة والتى قد تعانى من تكدسات على مدار اليوم للتأكد من توافر السيولة المرورية اللازمة مشدداً على ضرورة توفير الخطط والطرق البديلة لإستيعاب الحركة المرورية فى حالة الطوارئ.  
كما تم الإعلان خلال المجلس عن تنظيم أنشطة وفعاليات المسرح المتنقل لنشر الثقافة وللترفيه عن المواطنين بالمناطق المحرومة.
 

واستمع المحافظ لخطة شركة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى لنشر فرق الطوارئ مشدداً على الالتزام بخطة الدولة الخاصة بإيقاف العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء طوال شهر رمضان المبارك تنفيذاً للقرار الصادر بهذا الشأن، وتوفير فرق الدعم الفنى وسيارات المياه النقية الصالحة للشرب للدفع بها حال حدوث أية طوارئ.


حضر الإجتماع إبراهيم الشهابى واط هند عبدالحليم نائبى المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والقيادات الأمنية والتنفيذية ومديرى الإدارات من أعضاء المجلس.

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