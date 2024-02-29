وفاة والدة الفنان اللبناني فادي إبراهيم .. اعرف السبب

توفيت والدة الفنان اللبناني فادى إبراهيم، أمس الأربعاء، بعد مرور يومين فقط على وفاة ابنها النجم فادي إبراهيم .

وتوفى الفنان فادى إبراهيم، يوم الاثنين، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة استلزمت دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات بسبب مضاعفات مرض السكر وتوقف الكلى.

ووفاة والدة فادى إبراهيم بعد رحيل ابنها من الحالات الطبية المتكررة المعروفة علما باسم متلازمة القلب المكسور .

ووفقا لما أورده موقع كيلافند كلينك نعرض لكم أهم المعلومات عن متلازمة القلب المكسور المتسببة فى وفاة والدة الفنان فادى ابراهيم.

معلومات عن القلب المكسور



نظرًا لأن أعراض متلازمة القلب المنكسر تشبه أعراض الأزمة القلبية، فقد تعتقد أنك مصاب بها و كلتا الحالتين تسبب ضيق في التنفس وألم في الصدر. ولكن في حالة متلازمة القلب المنكسر، لا يكون لديك انسداد في الشرايين التاجية ولا يكون لديك عادةً تلف دائم في القلب وعادةً ما تتعافى سريعًا اذا تم العلاج بشكل عاجل وصحيح.

فادي_إبراهيم

أسباب متلازمة القلب المكسور



لا يستطيع الباحثون تحديد أسباب متلازمة القلب المنكسر، لكنهم يعتقدون أن حدثًا مرهقًا مثل الطلاق أو حادث سيارة أو فقدان الوظيفة يمكن أن يسببها. عندما تتفاعل مع الإجهاد الجسدي أو العاطفي، يطلق جسمك هرمونات التوتر في الدم. يعتقد الخبراء أن هذه الهرمونات تتداخل مؤقتًا مع وظيفة قلبك.

لا تستطيع نسبة صغيرة من الأشخاص المصابين بمتلازمة القلب المنكسر (اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو) تحديد أي ضغوطات ربما تكون قد تسببت في نوبة المرض.

لا يوجد أي دليل يشير إلى أن أحد الوالدين يمكن أن ينقل متلازمة القلب المنكسر إلى أطفاله.



من أمثلة الضغوطات العاطفية المفاجئة ما يلي:

الحزن من وفاة أحد أفراد أسرته أو خسارة كبيرة أو ذات معنى (العلاقة أو المنزل أو المال أو حيوان أليف محبوب).

أخبار سارة (حفلات مفاجئة، الفوز باليانصيب).

اخبار سيئة.

الأحداث المؤلمة مثل الحوادث أو الزلازل.

الخوف الشديد (التحدث أمام الجمهور والسطو المسلح).

الغضب الشديد.

من أمثلة الضغوطات الجسدية المفاجئة ما يلي:

ألم حاد.

حدث جسدي مرهق مثل النزيف



عوامل الخطر لمتلازمة القلب المكسور



تكون أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القلب المنكسر إذا:

عمرك أكبر من 50 عامًا.

- كنت تعاني من اضطراب نفسي مثل القلق أو الاكتئاب .

كنت تعاني من اضطراب عصبي مثل النوبات أو السكتة الدماغية.

أعمال فادى إبراهيم

وشارك الفنان فادى إبراهيم في العديد من الأعمال وكان أبرزها مسلسل فرقة ناجى عطا الله وأسمهان ، الأدهم ، البوابة الثانية، كيد النسا و روبى، تحت الأرض ، والبحث عن صلاتهام ، علاقات خاصة ، والزيبق ، العائدون، والسنونو، وحكايا كل بيت.