جيش الاحتلال يزعم عدم تورطه في حادث قافلة المساعدات لغزة

دحض الجيش الإسرائيلي قيامه بشن غارة على قافلة مساعدات لغزة في وقت سابق اليوم، مؤكدا التزامه بالعمليات الإنسانية في المنطقة. وتحدث الأدميرال دانييل هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن الحادث، وقدم وصفًا تفصيليًا للأحداث.

وبحسب الأدميرال هاجاري، فإن الحادث وقع في الساعة 4:40 صباحًا عندما بدأت شاحنة الإسعافات الأولية في القافلة الإنسانية رحلتها عبر ممر إنساني آمن. وكانت دبابات جيش الدفاع الإسرائيلي متواجدة لحماية المنطقة، لكن ورد أن حشدًا من الغوغاء نصبوا كمينًا للشاحنة أثناء العملية.

وردا على الوضع حاولت الدبابات تفريق الحشود بإطلاق طلقات تحذيرية بهدف حماية القافلة والمدنيين. وشدد الأدميرال هاغاري على أن تصرفات جيش الدفاع الإسرائيلي كانت متوافقة مع القانون الدولي وأكد من جديد أنه لم يتم توجيه أي ضربة إلى قافلة المساعدات.

وقال الأدميرال هاجاري: "كان جيش الدفاع الإسرائيلي هناك لإجراء عملية إنسانية لتأمين الممر الإنساني".

ويأتي نفي الجيش الإسرائيلي في أعقاب تقارير عن سقوط ضحايا في صفوف سكان غزة خلال الحادث، حيث قُتل أو جرح العشرات. يهدف بيان الأدميرال هاغاري إلى توضيح الظروف المحيطة بالحدث ومعالجة المخاوف المتعلقة بتورط الجيش الإسرائيلي.

ويسلط موقف الجيش الإسرائيلي الضوء على تعقيدات الوضع في غزة والتحديات التي تواجه ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في ظل الصراع المستمر.