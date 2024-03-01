حكاية محمد الصعيدي مخترع 'السكلانس' بحارة الصهاريج بباب الشعرية

في أحد شوارع منطقة باب الشعرية وبالتحديد في حارة الصهاريج تجد محلا صغيرا لـ رجل يسمي محمد الصعيدي يبلغ من العمر 50 سنة يعمل في بيع السندوتشات حلو و حادق.
قال محمد الصعيدي في حديثه لـ صدى البلد، أنه يعمل في هذه المهنة منذ كان عمره 9 سنوات، كان يساعد والده وورث المهنة عنه و يحب جدا مهنته، مؤكدا أنها مصدر رزقه الوحيد.
وتابع أنه يعمل كل يوم ما عدا الأحد، من الساعة واحدة ظهرا الي واحدة مساء.
و استطرد ان التاريخ يعيد نفسه لأن ابنه أحمد يبلغ من العمر سبع سنوات يحب أن يعمل معه و يساعدة مثل ما كان يفعل مع والده.
و أضاف محمد الصعيدي أن ما يميز الطعام النظافة وأنه يجهز الطعام أمام الزبون.
و اختتم محمد الصعيدي قائلا: “نفسي في الستر والصحة ليا، وأولادي و زوجتي”.