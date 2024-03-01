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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإستجابة لـ98 % من الشكاوي الواردة من المواطنين عبر المنظومة الالكترونية بالجيزة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

اطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي نسب استجابة الجهاز التنفيذي للشكاوي الواردة من المواطنين عبر منظومة الشكاوي الالكترونية الموحدة حيث حققت المحافظة نسبه ٩٨ % خلال الشهر الماضي في الاستجابة.
وأشار محافظ الجيزة المؤشرات جاءت فيها الهيئة العامة للنظافة والتجميل في صدارة معدلات الإستجابة بنسبة ١٠٠% كما تصدر مركز ومدينة الواحات البحرية نسب مراكز ومدن المحافظة وتصدر حى المنيرة الغربية نسب الأحياء و مديرية الأوقاف نسب المديريات.
و وجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من بحث والرد على كافه الشكاوى الواردة لكل جهة من المواطنين  في اطار حرص المحافظة نحو التيسير علي المواطنين . 
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذي شدد خلاله محافظ الجيزة على ضرورة تحقيق الإستغلال الأمثل لأية مساحات أراضى فضاء وبحث إستخدامها كساحات إنتظار وفقاً لاحتياجات كل قطاع .
كما شدد المحافظ على إتخاذ مايلزم من إجراءات للقضاء على ظاهرة فرز المخلفات داخل الكتل السكنية للحفاظ على البيئة وتحسين الوجهة الحضارية بنطاق الأحياء والمراكز والمدن.
وخلال اللقاء ناقش المحافظ إستعدادات المراكز التكنولوجيا لإستقبال الراغبين فى التقدم وإستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحه التنفيذية الخاصه به .
حيث تابع المحافظ التجهيزات النهائية الخاصة بالمراكز وتدريب العاملين بها على إستقبال المواطنين وسرعة التعامل مع الطلبات المقدمة من جانبهم، معلنا إنضمام ٣ مراكز تكنولوجيا بقرى منيل سلطان والكداية و صول بأطفيح و مركز بقرية الودى بالصف والتى من شأنها إستيعاب طلبات لأعداد أكبر من المواطنين بتلك القرى وتسهيل تقديم الخدمات .
وفى هذا الشأن وجه محافظ الجيزة جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بتشكيل لجنة للمتابعة الدورية والتأكد من عدم تجاوز المراكز للمدد الطبيعية للرد على طلبات المواطنين وذلك فيما يخص التعاملات اليومية الجارية بالمراكز التكنولوجية.
حضر الإجتماع إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نائبى المحافظ و اللواء شاكر يونس السكرتير العام والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤلى الجهات الأمنية والتنفيذية ومديرى الإدارات من أعضاء المجلس.

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