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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتحقيق السيولة المرورية..رفع 68 حالة إشغال طريق بشوارع حي العمرانية

رفع الإشغالات والتعديات
رفع الإشغالات والتعديات

نفذ حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية، حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات بشارعي ترعة الزمر وخاتم المرسلين.

وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتوفير سبل الراحة للمواطنين أثناء السير.

وذلك بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال والمقاهي والكافيهات المخالفة والتي تقوم بإشغال الطريق العام واستغلال أرصفة المشاه.

وأسفرت الحملة عن رفع حوالي 68 حالة اشغال للكافيهات والمحال المخالفة بالشوارع، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية اللازمة.

كما تم إيداع المضبوطات بمخزن الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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حي العمرانية محافظة الجيزة رئيس حي العمرانية حملة مكبرة لرفع الإشغالات رفع الإشغالات حملة مكبرة محافظ الجيزة

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