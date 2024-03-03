عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الرياضة بالجيزة يشيد بالعاملين في إدارة تمكين الشباب

الدكتور أحمد عبد
الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

التقى الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، العاملين بإدارة تمكين الشباب.

وبدأ الوكيل اللقاء بشكر العاملين بالإدارة على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية من خلال المشروعات المكثفة التي تقوم بها الإدارة سواء بالتعاون مع الوزارة والتي من أهمها معارض الحرف اليدوية المقدمة للمرأة المعيلة أو الشباب كمصدر رزق لهم.

كما أشاد بمعارض التوظيف والتي تتيح فرص عمل للشباب وذلك بتجميع تلك الفرص المتعددة في مكان واحد داخل الهيئات الشبابية أو الرياضية، كذلك المشروعات التي قدمتها المديرية من خلال الإدارة وآخرها معرض التمور والحرف اليدوية من الواحات البحرية.

كما أشار وكيل الوزارة إلى برنامج سفراء مشواري والذي يقدم خدمات التدريب للنشء والشباب وأكد على ضرورة إتاحة الفرص الجديدة لزيادة أعداد السفراء لتعم الفائدة على أكبر عدد من النشء والشباب لتلقي تدريبات المهارات الحياتية والمشورة المهنية والتي يقدمها السفراء لأبنائنا من النشء والشباب.

واستمع الدكتور أحمد عبد الوكيل إلى مقترحات العاملين في حضور مرمر حسين مدير الإدارة، والتي أكدت على شكر الإدارة للدعم الدائم من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي تفضل بإفتتاح ملتقى التوظيف الأخير بالشهر الماضي من نادي 6 أكتوبر ،وكذا دعم الإدارة المركزية لهم كما شكرت وكيل الوزارة على حثه وتشجيعه للعاملين للاستمرار في إنجاح مشروعات الإدارة.

FB_IMG_1709499743007
FB_IMG_1709499743007
FB_IMG_1709500451774
FB_IMG_1709500451774
FB_IMG_1709499734204
FB_IMG_1709499734204
FB_IMG_1709499736132
FB_IMG_1709499736132
FB_IMG_1709499730659
FB_IMG_1709499730659
FB_IMG_1709499732538
FB_IMG_1709499732538
FB_IMG_1709499728435
FB_IMG_1709499728435

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

الحكومة تمهد الطريق لتوحيد سعر الصرف.. والبنك المركزي يمتلك الكلمة الأخيرة

المتهمة سرقت "شات" من تليفون نيرة .. النيابة : حبس المتهمين في واقعة طالبة العريش

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

"المعروض للبيع أكثر".. الغرف التجارية تعلن مفاجأة عن أسعار الذهب

موضوعات متعلقة

الثلاثاء.. قطع المياه عن عدة قرى بالصف لمدة 10 ساعات

محافظ الجيزة يعاين المرحلة الثالثة من تطوير وتغطية ترعة المريوطية

لتحقيق الانضباط.. رفع 98 حالة إشغال وإيقاف تشطيب محل بدون تصريح بالعمرانية

محافظ الجيزة يتابع نسب التنفيذ بمشروع تطوير المنطقة والطرق المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير

لتحقيق السيولة المرورية..رفع 68 حالة إشغال طريق بشوارع حي العمرانية

محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بإمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة

الإستجابة لـ98 % من الشكاوي الواردة من المواطنين عبر المنظومة الالكترونية بالجيزة

حي العمرانية: الإسراع في تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

ترشيحاتنا

نائبة الرئيس الأمريكي: يجب وقف إطلاق النار على الفور في غزة

جمال الغندور: تغيير حكام نهائي كأس مصر إلى أجانب «أمر مؤسف»

اشترت حبوب الغلة.. مفاجأة جديدة من النيابة في قضية نيرة طالبة العريش

استقرار سعر أرخص سيارة "زيرو" من ميتسوبيشي .. اعرف بكام ؟

بأسعار زهيدة..أقوى 10 موبايلات رائدة في 2024

انهيار الدولار يهوي بالأسعار.. كم سيصل سعر كيلو اللحمة والأرز والسكر قبل رمضان؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خست أوي.. هنا الزاهد تثير ضجة بظهورها| شاهد

رفقة رانيا يوسف.. حلا شيحة تثير إعجاب جمهورها في أحدث ظهور| شاهد

إصابة مفاجئة للثلاثي المرعب| كيف يفكر كولر بمواجهة الزمالك.. وهذه خطة الأهلي النهائية

عبير صبري تخطف الانظار بإطلالة جديدة .. شاهد

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ