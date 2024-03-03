وكيل وزارة الرياضة بالجيزة يشيد بالعاملين في إدارة تمكين الشباب

التقى الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، العاملين بإدارة تمكين الشباب.

وبدأ الوكيل اللقاء بشكر العاملين بالإدارة على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية من خلال المشروعات المكثفة التي تقوم بها الإدارة سواء بالتعاون مع الوزارة والتي من أهمها معارض الحرف اليدوية المقدمة للمرأة المعيلة أو الشباب كمصدر رزق لهم.

كما أشاد بمعارض التوظيف والتي تتيح فرص عمل للشباب وذلك بتجميع تلك الفرص المتعددة في مكان واحد داخل الهيئات الشبابية أو الرياضية، كذلك المشروعات التي قدمتها المديرية من خلال الإدارة وآخرها معرض التمور والحرف اليدوية من الواحات البحرية.

كما أشار وكيل الوزارة إلى برنامج سفراء مشواري والذي يقدم خدمات التدريب للنشء والشباب وأكد على ضرورة إتاحة الفرص الجديدة لزيادة أعداد السفراء لتعم الفائدة على أكبر عدد من النشء والشباب لتلقي تدريبات المهارات الحياتية والمشورة المهنية والتي يقدمها السفراء لأبنائنا من النشء والشباب.

واستمع الدكتور أحمد عبد الوكيل إلى مقترحات العاملين في حضور مرمر حسين مدير الإدارة، والتي أكدت على شكر الإدارة للدعم الدائم من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي تفضل بإفتتاح ملتقى التوظيف الأخير بالشهر الماضي من نادي 6 أكتوبر ،وكذا دعم الإدارة المركزية لهم كما شكرت وكيل الوزارة على حثه وتشجيعه للعاملين للاستمرار في إنجاح مشروعات الإدارة.

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