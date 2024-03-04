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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 112 حالة إشغال وإيقاف أعمال تشطيب محل بدون تصريح في العمرانية

رفع الاشغالات
رفع الاشغالات

قام حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارعي استديو الأهرام وخاتم المرسلين.

وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتوفير سبل الراحة للمواطنين أثناء السير.

وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال والمقاهي والكافيهات المخالفة والتي تقوم بأشغال الطريق العام واستغلال أرصفة المشاة.

وأسفرت الحملة عن رفع حوالي 112 حالة اشغال للكافيهات والمحال المخالفة بالشوارع، وايقاف اعمال تشطيب محل بدون تصريح بشارع خاتم المرسلين مع شارع شكري، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية اللازمة.

كما تم إيداع المضبوطات بمخزن الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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حي العمرانية محافظة الجيزة استديو الاهرام تحقيق السيولة المرورية حالة اشغال للكافيهات محافظ الجيزة

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