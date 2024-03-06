البنك المركزي يرفع الفائدة 6% ويسمح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.. فتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية | أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

خلال استقباله وفدا من العموم البريطاني.. السيسي: الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم وفداً من لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، برئاسة النائبة "أليسيا كيرنز" رئيسة اللجنة، وبحضور السفير "جاريث بيلي" سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل.



مصدر رفيع المستوى: توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي خلال ساعات قليلة

أفاد مصدر رفيع المستوى لقناة " إكسترا نيوز" ،بتوقيع اتفاق صندوق النقد الدولي خلال ساعات قليلة .



البنك المركزي يوجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية

وجه البنك المركزي، بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية ، حسبما افادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل.



اختفاء السوق الموازية.. مؤسسة أجنبية تبيع 25 مليون دولار للبنوك بعد قرار المركزي

علق محمد الأتربي رئيس بنك مصر على قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6 % والسماح بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق.



الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية بحضور رئيس الوزراء غدا

يشرف رئيس الوزراء غدا على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية ويتابع سير عملية الإفراجات بباقي الموانئ المصرية، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل.



بعد قرار رفع الفائدة.. شهادة جديدة من البنك الأهلي والعائد مفاجأة

طرح البنك الأهلي المصري، شهادة جديدة لمدة 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% للسنة الأولى و25% للسنة الثانية و20 % للسنة الثالثة ويصرف العائد بدورية سنوية، حسبما افادت قناة “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل.



الأرصاد تبشر المواطنين بحالة الطقس.. تفاصيل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ان اليوم هناك تراجع لقيم درجات الحرارة عن، مشيرة إلى أن اليوم مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية قادمة من على البحر المتوسط ، إلى جانب إمتداد لمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا.



البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق

أفادت قناة " إكسترا نيوز" في خبر عاجل، أن البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق .

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%

أفادت قناة " إكسترا نيوز" في خبر عاجل، أن البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%.