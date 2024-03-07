محافظة الجيزة: قطع المياه لمدة 10 ساعات عن مدينة الحوامدية

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في اطار تنفيذ أعمال ربط خط طرد قطر ۸۰۰ مم لتشغيل توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالحوامدية فسوف يتم تنفيذ اعمال الربط على الخط القائم الأمر الذي يتطلب قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات لتنفيذ أعمال الربط .

وأوضح محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياة لمدة (۱۰) ساعات من الساعة العاشرة مساءا يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٣/٨ الى الساعة الثامنة صباحا يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٩ . لإتمام اعمال الربط.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي : مدينة الحوامدية والقرى التابعة لها .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة موجها رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وتوضح محافظة الجيزة بان شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة والطوارئ يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .