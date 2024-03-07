عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة: قطع المياه لمدة 10 ساعات عن مدينة الحوامدية

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في اطار تنفيذ أعمال ربط خط طرد قطر ۸۰۰ مم لتشغيل توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالحوامدية فسوف يتم تنفيذ اعمال الربط على الخط القائم الأمر الذي يتطلب قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات لتنفيذ أعمال الربط .
وأوضح محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياة لمدة (۱۰) ساعات من الساعة العاشرة مساءا يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٣/٨ الى الساعة الثامنة صباحا يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٩ . لإتمام اعمال الربط.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي : مدينة الحوامدية والقرى التابعة لها . 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة  موجها رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات. 
وتوضح محافظة الجيزة بان شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة والطوارئ يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

18 مسؤولا اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

الرقابة الإدارية تسقط عصابة من العاملين بقطاع الطيران المدني لتجارتهم بالدولار

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

والدة"عسلية"في قضية الجنرال اليمني: اتجوز المتهمة عرفي بعد حملها من غيره.. فيديو

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يستقبل سفراء دول أمريكا اللاتينية خلال زيارتهم للمنطقة الأثرية بالبدرشين

محافظة الجيزة تزيل 24 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 4300م

محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلا رمضان في إمبابة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

رفع 117 حالة إشغال وإيقاف أعمال تشطيب محل بدون تصريح في العمرانية

لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نادي الشيخ زايد بعد تجميد واستبعاد مجلس الإدارة

محافظ الجيزة يتابع توافر السلع بمعرض أهلا رمضان في الطالبية| شاهد

رفع 112 حالة إشغال وإيقاف أعمال تشطيب محل بدون تصريح في العمرانية

وكيل وزارة الرياضة بالجيزة يشيد بالعاملين في إدارة تمكين الشباب

ترشيحاتنا

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتفجير الأوضاع بالضفة الغربية لتهجير سكانها

الصلاة على النبي ليلة الجمعة.. اغتنمها بصيغة تعدل 70 ألف مرة

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

مفاجأة مدوية عن الدولار بالسوق الموازية.. رئيس بنك مصر يكشفها

إيمان أبو طالب تنفرد بالحوار الأخير مع شيخ الصحفيين محمد عبد الجواد

الخير هيزيد .. 4 أبراج محظوظة طول شهر رمضان | هل أنت منهم؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة 5 أشخاص بسبب حمى الببغاء.. كيف تحمى نفسك من المرض؟

وفاة 5 أشخاص.. معلومات صادمة عن حمى الببغاء

الذكاء الاصطناعي والأمن القومي| رئيس الأركان يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

فيديو

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المحافظات| ظاهرة مخيفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ