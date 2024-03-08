أخبار التكنولوجيا|"إيريس" أول روبوت نسائي يعمل بوظيفة مدرس.. هذه الدولة يباع فيها أغلى iPhone في العالم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



في سابقة هي الأولى من نوعها، قامت مدرسة هندية بتعيين أول روبوت مدرسي مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي في وظيفة "مدرس"، كجزء من المبادرة التي تهدف إلى تحسين مستوي التعليم في الهند.

يتمتع هاتف هونر الجديد Magic 6 Pro، بالعديد من المواصفات والميزات المبتكرة أفضل من الهواتف الرائدة الموجودة بالسوق حاليا، فهو يوفر تجربة أندرويد قوية في تصميم فاخر، بفضل شاشته المشرقة، والبطاريات البطيئة الاستنزاف، والكاميرات الممتازة، والمعالج السريع، والأدوات المبتكرة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يعد Magic 6 Pro أحد أفضل هواتف أندرويد الرائدة لعام 2024.

تعرض موقع لينكد إن LinkedIn التابع لشركة مايكروسوفت الأمريكية، مساء أمس، لعطل مفاجئ مما منع آلاف المستخدمين من الوصول إلى حساباتهم، وفقا لموقع تتبع انقطاع الخدمات Down detector.

طور باحثون جهاز استشعار جديد يمكن استخدامه لقياس مستوى السكر في الدم، ونقل المعلومات لاسلكيا وحفظها إلى الهاتف الذكي، وهو ما يعد انجازا كبيرا في علاج مرض السكري.

مع بداية سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، يحتاج كل مرشح إلى حملة دعائية غير عادية، لأجل ذلك تحتل أدوات الذكاء الاصطناعي AI مركز الصدارة هذا العالم، بعد أن استخدمه البعض لصياغة مزيجا من الواقع والخيال لخلق دعاية قوية، من أجل تشجيع الناخبين على اختيار المرشح الأفضل، ولكنها في الحقيقة تكشف عن قوة الذكاء الاصطناعي في الدعاية الانتخابية.

غالبا ما تتصدر هواتف آيفون من آبل Apple، عناوين الأخبار بسبب أسعارها المرتفعة، والتي قد تجعل المستهلكون حول العالم يترددون في دفع مبالغ باهظة مقابل هاتف ذكي، لذا تسعى الشركة لإرضاء هؤلاء المستخدمين من خلال طرح نماذج ذات أسعار معقولة في الأسواق التي يجد فيه الكثير من المشترين أن تكلفة هواتفها باهظة للغاية.