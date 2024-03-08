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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|"إيريس" أول روبوت نسائي يعمل بوظيفة مدرس.. هذه الدولة يباع فيها أغلى iPhone في العالم

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

المدرسة الحسناء "إيريس".. شاهد أول روبوت نسائي يعمل بوظيفة مدرس

في سابقة هي الأولى من نوعها، قامت مدرسة هندية بتعيين أول روبوت مدرسي مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي في وظيفة "مدرس"، كجزء من المبادرة التي تهدف إلى تحسين مستوي التعليم في الهند.

قاهر الآيفون.. ميزات هتخليك تشتري هونر Magic 6 Pro بدون تفكير

يتمتع هاتف هونر الجديد Magic 6 Pro، بالعديد من المواصفات والميزات المبتكرة أفضل من الهواتف الرائدة الموجودة بالسوق حاليا، فهو يوفر تجربة أندرويد قوية في تصميم فاخر، بفضل شاشته المشرقة، والبطاريات البطيئة الاستنزاف، والكاميرات الممتازة، والمعالج السريع، والأدوات المبتكرة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يعد Magic 6 Pro أحد أفضل هواتف أندرويد الرائدة لعام 2024.

 

بعد عطل فيسبوك.. خلل يضرب "لينكد إن" ويؤثر على آلاف الحسابات

تعرض موقع لينكد إن LinkedIn التابع لشركة مايكروسوفت الأمريكية، مساء أمس، لعطل مفاجئ مما منع آلاف المستخدمين من الوصول إلى حساباتهم، وفقا لموقع تتبع انقطاع الخدمات Down detector.

بالبيت من الموبايل.. جهاز ثوري لقياس مستوى السكر في الدم بدون ألم

طور باحثون جهاز استشعار جديد يمكن استخدامه لقياس مستوى السكر في الدم، ونقل المعلومات لاسلكيا وحفظها إلى الهاتف الذكي، وهو ما يعد انجازا كبيرا في علاج مرض السكري.

صور ترامب ومناصريه.. الذكاء الاصطناعي سلاح يهدد مصير الانتخابات الأمريكية

مع بداية سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، يحتاج كل مرشح إلى حملة دعائية غير عادية، لأجل ذلك تحتل أدوات الذكاء الاصطناعي AI مركز الصدارة هذا العالم، بعد أن استخدمه البعض لصياغة مزيجا من الواقع والخيال لخلق دعاية قوية، من أجل تشجيع الناخبين على اختيار المرشح الأفضل، ولكنها في الحقيقة تكشف عن قوة الذكاء الاصطناعي في الدعاية الانتخابية.

 

لن تصدق سعره.. دولة يباع فيها أغلى iPhone في العالم

غالبا ما تتصدر هواتف آيفون من آبل Apple، عناوين الأخبار بسبب أسعارها المرتفعة، والتي قد تجعل المستهلكون حول العالم يترددون في دفع مبالغ باهظة مقابل هاتف ذكي، لذا تسعى الشركة لإرضاء هؤلاء المستخدمين من خلال طرح نماذج ذات أسعار معقولة في الأسواق التي يجد فيه الكثير من المشترين أن تكلفة هواتفها باهظة للغاية.

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