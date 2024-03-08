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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذل المطلق.. ليبرمان يهاجم نتنياهو

ليبرمان
ليبرمان

انتقد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، اليوم الجمعة إدارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة، فكتب: "بدلا من النصر المطلق، حصلنا على الإذلال المطلق".

واتهم ليبرمان دولة الاحتلال "بفقد جميع أوراق المساومة لديها للضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن، من خلال السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الساحلي"، في اليوم الـ154 للعدوان الإسرائيلي ضد غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف ليبرمان عبر حسابه بمنصة "إكس" أن "الإيرانيون أنشأوا مراكز متخصصة في غزة، والأردنيون والمصريون ودول أخرى تسقط المساعدات جوا، وأعلنت الولايات المتحدة عن بناء رصيف بحري، وتواصل الحكومة المتراخية تزويد قطاع غزة بالمياه والوقود".

وتابع: قال نتنياهو مرارا وتكرارا إن "النصر المطلق" في الحرب مع حماس – التي تهدف إلى الإطاحة بالحركة وإطلاق سراح الرهائن الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر – في متناول إسرائيل.

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