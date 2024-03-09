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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الأسعار الرسمية لسيارات جيتور 2024 في مصر

اسعار سيارات جيتور
اسعار سيارات جيتور 2024

شهدت أسعار سيارات جيتور موديل 2024، حالة من الاستقرار السعري داخل السوق المحلي، وذلك عن جميع الطرازات المقدمة، وهم جيتور X70 الارخص سعرًا، بالاضافة إلى جيتور X70 Plus، وX90 Plus إلى جانب النسخة داشينج، حيث ينتمي جميعهم للفئة الرياضية SUV.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية لجميع سيارات جيتور 2024 المقدمة بالسوق المصري.

اسعار سيارات جيتور 2024

1 - جيتور X70 موديل 2024 

 

زودت جيتور X70 موديل 2024 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ 156 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيكية الاداء، إلى جانب تقنية الدفع الامامي للعجلات، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر/ساعة.

 

اسعار جيتور X70 موديل 2024 الرسمية

 الفئة الاولى جيتور X70 موديل 2024 بسعر 1,259,000 جنيه.

الفئة الثانية جيتور X70 موديل 2024 بسعر 1,349,000 جنيه.

2 -  جيتور X70 Plus موديل 2024 

 

تعتمد السيارة جيتور X70 Plus موديل 2024 على محرك 1500 سي سي، يضخ 156 حصان، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، وعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء سداسية السرعات DSG، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

اسعار جيتور X70 Plus موديل 2024

 تقدم السيارة بقيمة جيتور X70 Plus موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 1,539,000 جنيه

اسعار سيارات جيتور 2024

3 -  جيتور X90 Plus موديل 2024 

 

دعمت السيارة جيتور X90 Plus موديل 2024 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 197 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات "دفع أمامي".

 

اسعار جيتور X90 Plus موديل 2024

 يبلغ سعر السيارة جيتور X90 Plus موديل 2024 نحو 1,844,000 جنيه.

اسعار سيارات جيتور 2024

4 - جيتور داشينج موديل 2024 

 

تعتمد السيارة جيتور داشيج موديل 2024 فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC تيربو، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 156 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، و بناقل سرعات اوتوماتيكي طراز DCT WET، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

 

اسعار السيارة جيتور داشينج موديل 2024 

الفئة الاولى جيتور داشينج موديل 2024 بسعر 1,489,000 جنيه.

الفئة الثانية جيتور داشينج موديل 2024 بسعر 1,589,000 جنيه. 

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