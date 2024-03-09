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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة: عودة المياه تدريجيا لمناطق فيصل بعد انتهاء أعمال ربط خط 200مم

عودة المياه
عودة المياه

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال انتهاء ربط خط المياه الجديد قطر ٢٠٠ مم من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

لافتا ان الأعمال تساهم في تحسين الضغوط بمنطقة عمرو بن العاص- كفر طهرمس وعدداً من الشوارع الحيوية بمنطقة فيصل وذلك في اطار جهود استقبال شهر رمضان المبارك وضمان عدم تأثر الخدمة خلال الشهر الفضيل للتسهيل علي المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعادة ضخ المياه لتصل تدريجياً لمناطق:" عمرو بن العاص بالكامل من شارع فيصل حتى شارع المنشية، الصفا والمروة، الطوابق".

وقد دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال وعودة المياه بصورة طبيعية.

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