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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة: العمل خلال 3 فترات نظافة على مدار اليوم لضمان انتظام كفاءة المنظومة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وضع خطة عمل لمنظومة النظافة خلال شهر رمضان المبارك لضمان انتظام العمل مشيراً انه يتم رفع حوالي ١٢ ألف طن مخلفات علي مدار اليوم ومن المقرر ان يرتفع حجم المخلفات التي يتم رفعها خلال شهر رمضان مما يتطلب رفع الجاهزية الكاملة لفرق ومعدات النظافة لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه.

 
واشار محافظ الجيزة ان استعدادات منظومة النظافة خلال شهر رمضان تضم تنظيم العمل خلال ثلاث فترات علي مدار اليوم حيث تبدء الفترة الاولي من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتي الواحدة والنصف ظهراً كما تبدء الفترة الثانية من الساعة الواحدة والنصف ظهراً وحتي الساعة الثامنة مساءا اما الفترة الثالثة فتكون من الساعة الثامنة مساءا وحتي الساعة الثانية منتصف الليل وكل فترة مدعومة بفرق النظافة والمعدات اللازمة لتغطية كافة القطاعات علي ان يتم تجهيز حملة طوارئ للدفع الفوري في حال الاحتياج للتدخل السريع لرفع اي مخلفات من البؤر الساخنة لتغطية اليوم بالكامل . 
واطلع محافظ الجيزة علي خطة تواجد العاملين بمجمع القمامة ومحطات مناولة المريوطية وكرداسة والوراق والبراجيل علي مدار ٢٤ ساعة لاستقبال المخلفات التي يتم إلقاءها بالمقالب والمحطات لعدم تأثر منظومة العمل مشيراً إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية من أجهزة المحافظة لانتظام العمل وعدم السماح باي تقصير مؤكداً علي اثابة العاملين المتميزين والمجتهدين في عملهم . 


وأوضح أنه تم تكليف فرق للنظافة بكل حي للتواجد والمروى الدوري بمحيط المساجد وموائد الرحمن ودور المناسبات لمتابعه حالة النظافة ورفع اي مخلفات أولا بأول الي جانب وضع خطه عمل لسيارات الكنس الآلي لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والمحاور المرورية.


واكد محافظ الجيزة، مضاعفة جهود الوحدات المحلية بالمراكز والقري لتمهيد وتجريد الطرق ورفع كفاءتها لتحسين حركة سير المواطنين وعدم السماح بوجود اي بؤر للمخلفات مع متابعه أداء شركات الجمع السكني ومتعهدي النظافة علي مستوي المحافظة بالكامل من خلال اجهزة التفتيش والمتابعة والرصد . 


كما خصصت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل رقم لتلقي شكاوي المواطنين والبلاغات المتعلقة بالنظافة من خلال الرقم  ٣٧٤٨٦٩٨٤ لتوجيه الحملات وفرق العمل ورفع المخلفات او التعامل مع البلاغات الخاصه بمنظومة النظافة على الفور .

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