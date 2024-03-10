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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 10-3-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-3-2024، داخل البنوك العاملة داخل السوق المصرية بعد مرور أيام من تحرير سعر الصرف الأجنبي.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي نحو 49.34 جنيه للشراء و 49.44 جنيه للبيع.

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وداعا السوق السوداء.. سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.2 جنيه للشراء و 49.3 جنيه للبيع في بنك الاستثمار العربي AIB.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 49.3 جنيه للشراء و 30.4 جنيه للبيع داخل 8 بنوك من بينها " ميد بنك، الإسكندرية، مصر، التعمير والإسكان، التجاري الدولي CIB،المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني NBK،البركة".

ومتوسط سعر الدولار في عدد من البنوك الأخري من نحو 49.35 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد، HSBC".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.4 جنيه للشراء و 49.5 جنيه للبيع  في بنوك " الشركة العربية سايب، إيجي بنك،القاهرة، قناة السويس، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية".

سجل أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 49.6 جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و كريدي أجريكول.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.5 جنيه للشراء و 49.6 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

حساب سعر الفائدة

تبدأ البنوك المصرية اعتبارا من غد الأحد ، احتساب أسعار الفائدة على المعاملات والمنتجات المصرفية المختلفة من خلال لجان الألكو، تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري بتحريك سعر الفائدة 600 نقطة أساسية أمس.

ومع إعلان البنك المركزي المصري أمس الأربعاء، بدأت البنوك الحكومية في رفع سعر الفائدة على منتجات الشهادات الادخارية لتصل إلى 30% ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات خصوصا في بنكي مصر والأهلي المصري.

في المقابل أعلن البنك الأهلي وبنك مصر، عن رفع سعر الفائدة على الحسابات الجارية ودفتر التوفير.

وقال بنك مصر إنه رفع سعر الفائدة على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات، ليصل من 16% إلى 22%، وذلك للفئات التي تصل رواتبها لـ 1000 جنيه شهريا.

كما رفع  البنك الأهلي المصري العائد على حساب الأهلي اليومي من 17% إلى 20% وفقًا لرصيد الحساب، حيث يتم حساب العائد وإضافته للحساب يوميًا، ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب الأهلي اليومي 500 ألف جنيه.

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