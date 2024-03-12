مسار تصادمي.. كيف ستعاقب الإدارة الأمريكية نتنياهو إذا خرق خطها الأحمر

وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "خطوطًا حمراء" بشأن الحرب في غزة في الأيام الأخيرة، مما قد يضعهما في مسار تصادمي إذا غزت إسرائيل رفح في جنوب غزة في الأسابيع القليلة المقبلة، حسبما صرح ثلاثة مسؤولين أمريكيين لموقع "أكسيوس" الأمريكي.



قال المسؤولون الأمريكيون إن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح من المرجح أن تؤدي إلى تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة بما في ذلك إنهاء الدفاع عن إسرائيل في الأمم المتحدة وقيود على استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل قوات الدفاع الإسرائيلي في غزة .

وقد قال نتنياهو فعلياً إن خطة الأحمر هو أن إسرائيل يجب أن تدخل إلى رفح.

ويلجأ أكثر من مليون مدني فلسطيني، العديد منهم نزحوا بسبب الحرب، إلى رفح.

وفي مقابلة يوم السبت، سُئل بايدن عما إذا كانت العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح خطاً أحمر بالنسبة للإدارة. أجاب بايدن: "نعم، إنه كذلك".

وكان بايدن قد أثار في وقت سابق مخاوف بشأن عملية إسرائيلية في المدينة وطالب نتنياهو بتقديم خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لحماية المدنيين هناك، لكن هذه كانت المرة الأولى التي يشير فيها إلى الغزو باعتباره خطًا أحمر.



خلف الكواليس، لم يتحدث بايدن ونتنياهو منذ 15 فبراير. وفي اتصالهما الأخير، أعرب بايدن عن قلقه بشأن عملية إسرائيلية محتملة في رفح، حسبما قال البيت الأبيض.

وقال مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس إنه كانت هناك عدة مناقشات داخل الإدارة في الأسابيع الأخيرة حول عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح وكانت خلاصة الأمر هي أن إدارة بايدن لا يمكنها السماح بحدوث ذلك.

ولا تعتقد الإدارة الأمريكية أن إسرائيل قادرة على تنفيذ خطة إخلاء للفلسطينيين من رفح بطريقة تمنع سقوط أعداد كبيرة من المدنيين.

ولم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن كيفية رد الولايات المتحدة على العملية الإسرائيلية في رفح، لكن اثنين من المسؤولين الأمريكيين قالا إن أحد الخيارات التي تمت مناقشتها داخليًا بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاجون هو فرض قيود على استخدام الأسلحة الأمريكية.

وقال مسؤول أمريكي ثالث إنه من المحتمل أن تؤدي العملية الإسرائيلية في رفح إلى سماح الولايات المتحدة بإصدار قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرارات التي قدمت إلى مجلس الأمن ثلاث مرات منذ بداية الحرب.

وقال مسؤول أميركي كبير: "إذا قرر نتنياهو تحدي بايدن وقام بمثل هذه العملية، فستكون هذه بمثابة مواجهة".



وعلى أرض الواقع ، قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إنه من غير المرجح أن تتم مثل هذه العملية قبل نهاية شهر رمضان في منتصف أبريل.