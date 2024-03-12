عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسار تصادمي.. كيف ستعاقب الإدارة الأمريكية نتنياهو إذا خرق خطها الأحمر

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "خطوطًا حمراء" بشأن الحرب في غزة في الأيام الأخيرة، مما قد يضعهما في مسار تصادمي إذا غزت إسرائيل رفح في جنوب غزة في الأسابيع القليلة المقبلة، حسبما صرح ثلاثة مسؤولين أمريكيين لموقع "أكسيوس" الأمريكي.


قال المسؤولون الأمريكيون إن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح من المرجح أن تؤدي إلى تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة  بما في ذلك إنهاء الدفاع عن إسرائيل في الأمم المتحدة وقيود على استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل قوات الدفاع الإسرائيلي في غزة .

وقد قال نتنياهو فعلياً إن خطة الأحمر هو أن إسرائيل يجب أن تدخل إلى رفح.
ويلجأ أكثر من مليون مدني فلسطيني، العديد منهم نزحوا بسبب الحرب، إلى رفح.

وفي مقابلة يوم السبت، سُئل بايدن عما إذا كانت العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح خطاً أحمر بالنسبة للإدارة. أجاب بايدن: "نعم، إنه كذلك".

وكان بايدن قد أثار في وقت سابق مخاوف بشأن عملية إسرائيلية في المدينة وطالب نتنياهو بتقديم خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لحماية المدنيين هناك، لكن هذه كانت المرة الأولى التي يشير فيها إلى الغزو باعتباره خطًا أحمر.


خلف الكواليس، لم يتحدث بايدن ونتنياهو منذ 15 فبراير. وفي اتصالهما الأخير، أعرب بايدن عن قلقه بشأن عملية إسرائيلية محتملة في رفح، حسبما قال البيت الأبيض.

وقال مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس إنه كانت هناك عدة مناقشات داخل الإدارة في الأسابيع الأخيرة حول عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح وكانت خلاصة الأمر هي أن إدارة بايدن لا يمكنها السماح بحدوث ذلك.
ولا تعتقد الإدارة الأمريكية أن إسرائيل قادرة على تنفيذ خطة إخلاء للفلسطينيين من رفح بطريقة تمنع سقوط أعداد كبيرة من المدنيين.
ولم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن كيفية رد الولايات المتحدة على العملية الإسرائيلية في رفح، لكن اثنين من المسؤولين الأمريكيين قالا إن أحد الخيارات التي تمت مناقشتها داخليًا بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاجون هو فرض قيود على استخدام الأسلحة الأمريكية.
وقال مسؤول أمريكي ثالث إنه من المحتمل أن تؤدي العملية الإسرائيلية في رفح إلى سماح الولايات المتحدة بإصدار قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. 

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرارات التي قدمت إلى مجلس الأمن ثلاث مرات منذ بداية الحرب.
وقال مسؤول أميركي كبير: "إذا قرر نتنياهو تحدي بايدن وقام بمثل هذه العملية، فستكون هذه بمثابة مواجهة".


وعلى أرض الواقع ، قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إنه من غير المرجح أن تتم مثل هذه العملية قبل نهاية شهر رمضان في منتصف أبريل.

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوط ا حمراء غزة مسار تصادمي رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

السعودية.. نداء عاجل من الأمن العام بشأن المسجدين الحرام والنبوي

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يضغط على الاحتلال لمنع أي عملية عسكرية في رفح

صندوق الاستثمارات السعودي ينتظر أرباحا بقيمة 20 مليار دولار

العثور على موظف في «بوينج» ميتًا بشكل غامض.. وتدقيق مع الشركة

عملة دولة صناعية كبرى تسجل أسوأ تراجع أمام الدولار

حزب الله يستهدف مقر قيادة الدفاع الجوي للاحتلال بمائة صاروخ

خطوة غير متوقعة في الأرجنتين.. البنك المركزي يفاجئ الأسواق بهذا القرار

ترامب يضرب حسابات الكونجرس بعد رفضه قانون بيع "تيك توك"

رئيس وزراء هايتي يعد باستقالته في محاولة لاستعادة الهدوء

ترشيحاتنا

آخر موعد.. غدًا المقابلات الشخصية للمتخلفين عن الحضور في مسابقة معاون نيابة إدارية

الأرصاد تحذر: غدا ذروة الموجة الحارة والعظمى تسجل 37 درجة

4 مسئولين أمريكيين يكشفون شروط بايدن لمعاقبة إسرائيل.. واحتجاج لـ8 أعضاء بالشيوخ

أذان المغرب اليوم في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي محافظات مصر

%72 منهم أطفال ونساء.. صحة غزة تكشف أحدث حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي

القضاء على الرقم 4.. جدل بسبب تصريحات نتنياهو الغامضة| من يقصد؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوربة على الفطار

ذكرى مسيرة الملح| عصيان مدني قاد غاندي الهند به إلى الاستقلال

قبل صعود المسرح.. تمزق فستان إيما ستون خلال تسلمها الأوسكار| شاهد

جذاب وغير معتاد.. بسمة وهبة بفستان طويل أنيق تشعل السوشيال ميديا

فيديو

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ