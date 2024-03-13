المكرّمات من انتصار السيسي لـ صدى البلد : نفخر بهذه اللحظات والثناء

المرأة هي حصن الأمان المنيع للأسرة والوطن ، ومع التغيرات والصعوبات التي تواجه مجتمعنا أصبحت هي البطلة في كل بيت.

قرينة الرئيس تكرم المرأة المصرية

اعتادت القيادة السياسية كل عام في شهر المرأة على تكريمها في يوم المرأة المصرية،وهذا العام شهدت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، وكرمت عددًا من السيدات الرائدات فى المجالات المختلفة.



ومن أهم المكرمات الإعلامية القديرة فريدة الزمر التى نسترجع معها أجمل ذكريات لبرامج ماسببرو العريق.

وعبرت الإعلامية فريدة الزمر عن سعادتها بتكريمها من قرينة الرئيس، وشعورها بالفخر والاعتزاز للتكريم في يوم المرأة المصرية.

تكريم فريدة الزمر

وأضافت الزمر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن السيدة انتصار السيسي قالت لها "شوفي الصالة عامله إيه" تعبيرا عن فرحة الناس بالتكريم وهذا يكفينى.

وتابعت أن المذيعات الجدد ليسوا شبهنا لأن المذيعة لابد أن تكون واحدة من البيت الذي تدخله ونشعر أنها فرد من العائلة لنقبل حديثها وهذا غير متوفر .

وأوضحت أن المذيعات أغلبهم يرتدين شعر مستعار أسود طويل جدا وهذا ليس شكل المصريات فى البيوت.

وأكدت أنها تتمنى تقديم برنامج اجتماعي يوضح للمواطن البسيط ما يعجز عن فهمه من قرارات الحكومة وطريقة علاج الحالة الاقتصادية الصعبة لكل ربة منزل .

وأشارت أن أقرب برنامج لقلبها من البرامج التي قدمتها برنامج "كلمه حق" كان يناقش القضايا من كافة الجوانب.



وأيضاً شهد اليوم تكريم الفنانة القديرة إنعام الجريتلى التي كانت الأولي على دفعتها في المعهد؛ لكنها فضلت أن تسلك الحياة العملية وتقوم بالتمثيل وما نفعله من القلب يصل للقلب، واستطاعت ان تدخل كل بيت مصري وكل قلب مصري بأدوارها الجميلة .

تكريم انعام الجريتلي

وقالت الفنانة انعام الجريتلي أنها سعيدة بهذا التكريم الخاص لشخصها ولمجمل أعمالها ودورها في حياة المرأة المصرية ، لأن كل التكريمات كانت على أدوار قامت بها.

وأضافت الجريتلي لـ صدى البلد أنها تشرفت أن السيدة انتصار السيسي طلبت أن نجلس معها ومع الفنانة سلوى خطاب والمخرجة كاملة أبو ذكري، وعبرت الجريتلي عن سعادتها بأدوارهم الجميلة وطالبتهم بالمزيد من الأدوار التي تشكل وجدان المرأة في مصر وتؤثر فيها.

تكريم بربارة نعيم

وعبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن بالغ تقديرها للمرأة المصرية، التى تُعد مصدر إلهامٍ ورمزًا للتميز والعطاء.

ونشرت قرينة رئيس الجمهورية عددًا من الصور خلال مشاركتها فى الحفل وتكريم عدد من السيدات، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "أؤكد على التزامنا بالعمل جنبًا إلى جنب مع كل امرأة مصرية، من أجل بناء مستقبل مشرق يُعلى من شأن المرأة ويحتفى بإسهاماتها القيمة فى كافة المجالات. أن مسيرة تمكين المرأة هى مسيرة الأمة بأكملها نحو النمو والتطور