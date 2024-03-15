حدث ليلا | أبو العينين ينعى شقيقة خيري رمضان.. مفاجأة في وفاة حبيبه الشماع وتطورات عاجلة بحالة أحمد رفعت

مصر تحقق 134 ميدالية بدورة الألعاب الأفريقية

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تقدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بالعزاء لـ الكاتب الصحفي والإعلامي خيري رمضان والكاتب الصحفي وليد رمضان، في وفاة المغفور لها شقيقتهما الكاتبة الصحفية بركسام رمضان نائب رئيس تحرير الأخبار.

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة مرتقبة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ...

أكد الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في المنطقة العربية يعكس الاهتمام المتزايد بالتمويل الأخضر والمستدام

توفيت حبيبة الشماع بالأمس نتيجة مضاعفات من حادث محاولة خطفها على يد سائق اوبر. وكشف التقرير الطبي عن حالة حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها بأن المجني عليها وصلت المستشفي في حالة مرضية شديدة وكانت تعاني اضطرابات

اسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة..

تستمر البعثة المصرية في تحقيق الميداليات خلال منافسات النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية حتى 23 مارس الحالي. ونجحت البعثة المصرية في الحصول على 134 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 76 ميدالية ذهبية و 31 ميدالية فضية و 27 ميدالية برونز. وجاءت ميداليات المنتخب المصري

كشف الناقد الرياضي فتحي سند مفاجأة جديدة بشأن إصابة اللاعب أحمد رفعت لاعب فيوتشر وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك. وكتب فتحي سند عبر حسابه علي فيسبوك "كلهم مذنبون فى حق احمد رفعت .. فمتى يبدأ التحقيق مع المتهمين ؟ وتعرض أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، لأزمة صحية طارئة بعد سقوط في ملعب مباراة فريقه أمام الاتحاد

أكد الدكتور عمرو عثمان، الطبيب المُعالج لأحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر، أنه ما زال على جهاز التنفس الصناعي. وقال عثمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك: "حالة احمد رفعت مبشرة حاليا الحمدلله

أعلنت إدارة مهرجان/ الفيمتو آرت/ الدولي للأفلام القصيرة للمعاهد والكليات المتخصصة، عن فتح باب التقديم أمام الأعمال الراغبة في المشاركة في الدورة الثالثة التي ستقام بمسارح أكاديمية الفنون في القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 18 مايو المُقبل.

ردت الفنانة بوسي على تصريحات طليقها هشام ربيع، بعد خروجه من خلال فيديو ليؤكد أن علاقتهما انتهت منذ فترة، ووجه لها اللوم لأنها قالت له "بحبك" وهو رجل متزوج . وعلقت بوسي من خلال تسجيل صوتي، نشرته الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام جاء فيه: شوفتي يا بسمة، وتقولي أقوله بحبه أنا ندمانة

اعلن الإعلامي مصطفى بكري، اختراق حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي

علق الكابتن احمد حسام ميدو على أزمة شيكابالا وحسن شحاته السابقة قائلاً: بقول لحسن شحاته شيكابالا في النهاية ابنك ومش أنا اللي انصح كابتن حسن . وقال كابتن ميدو خلال استضافته ببرنامج أسرار مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: مينفعش لاعب عندي وأنا مدرب يشتمني رغم أن أنا راجل مسامح ومنتمناش

أكد مصطفى شفيع، الخبير الاقتصادي، أننا نحتاج خلال الفترة القادمة إلى مورد دائم لتوفير الدولار، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد في عدم حدوث أزمات مرة أخرى.

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أمس /الخميس/، ضرورة اتخاذ إجراء دولي عاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني. وشدد -في ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، الجمعة، إن أستراليا ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا .

شهد مدينة القدس تعزيزات عسكرية إسرائيلية، تحسبًا لتوجه حشود من الفلسطينيين من الضفة الغربية لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، تدمير 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، مشيرةً إلى أن الجماعة أطلقت 4 صواريخ باليستية نحو خليج عدن والبحر الأحمر دون إصابات أو أضرار.

قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون، الخميس، إن الولايات المتحدة ترحب بتعيين الرئيس الفلسطيني محمود عباس للدكتور محمد مصطفى رئيساً للوزراء، مشيرة إلى أن واشنطن تحث على تشكيل حكومة إصلاحية في أسرع وقت ممكن.

نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه استهدف تجمعًا لفلسطينيين ينتظرون المساعدات قرب منطقة دوار الكويت جنوب شرقي قطاع غزة.

استبعدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الخميس حدوث مزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه في المدى القريب وخلال العام الجاري، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تتحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بشكل ملحوظ بعد صفقة مصر مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء ومصابي مجزرة المساعدات الجديدة بدوار الكويت جنوب شرقي القطاع إلى 20 شهيدًا وأكثر من 150 مصابا.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان عاجل لها منذ قليل، استشهاد 11 شخصًا وإصابة 100 آخرين على الأقل، وذلك في مجزرة جديدة نفذها الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت تجمعًا لفلسطينيين ينتظرون المساعدات بمنطقة دوار الكويت جنوب شرقي القطاع.