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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

على صفحة والده.. محمد هاني الناظر يعرض وصفة طبية للشعر

هانى الناظر
هانى الناظر

قال دكتور محمد هاني الناظر، إن الشعر الهايش يمكن التخلص منه دون كريمات صناعية.

ونشر دكتور محمد ابن الطبيب الشهير هاني الناظر على صفحة والده بعد وفاته وصفة طبيعية قوية لعلاج الشعر الجاف.

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وقال دكتور محمد هاني الناظر أن هذه الوصفة هدية للناس التى تعاني من تقصف في الشعر أو جفاف أو هيشان.

وكشف محمد هانى الناظر عن وصفة طبيعية سهلة تقدروا تعملوها في البيت.

ونوه محمد هانى الناظر إلى أن في هذه الوصفة يمكن خلط كمية متساوية من زيت الأرجان وزيت الجوجوبا، وأخذ كمية بسيطة على اليد ووضعها على أطراف الشعر أو على الشعر كله دون وضعه على فروة الرأس، واستخدامه زي أي سيرم.

محمد-الناظر
محمد-الناظر

وأضاف أن “الميزة في هذه الزيوت، هي أنها جافة، وبالتالي لا تعطي ملمسا زيتيا للشعر، ومن المهم يكون الزيوت ذات جودتها جيدة، لذا حاولوا تجيبوها من مصدر موثوق منه”.

محمد هاني الناظر الشعر الجاف هاني الناظر زيت الارجان علاج الشعر الجاف علاج الشعر

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