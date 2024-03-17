أخبار الفن.. اعتزال ريهام سعيد.. تعليق مثير من باميلا الكيك على برنامج رامز جلال.. وانسحاب النجوم من العرافة

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها:

الاستعانة بالحيوانات.. 5 ملاحظات مثيرة على برنامج رامز جاب من الآخر

بعد عرض 6 حلقات من برنامج "رامز جاب من الأخر" الذى يقدمه رامز جلال فقد أثار حالة من الجدل الواسع بين مؤيد ومعارض له ونرصد فى التقرير التالى أبرز 5 ملاحظات عن البرنامج.

سر انسحاب شيرين رضا ورانيا يوسف وسعد الصغير من برنامج «العرافة»

أثار انسحاب الفنانة شيرين رضا من برنامج "العرافة" حالة من الجدل الواسع بسبب السؤال الأخير والذى تحمل فقرته عنوان "سرك مش فى بير" وهو الأمر الذى تكرر كثيرًا مع عدد من الفنانين من قبل فى نفس البرنامج فى مواسمه السابقة وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

زهقت من لعب دور الضحية.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والتمثيل

نشرت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، تعلن فيه اعتزال الفن والإعلام مؤقتا.

وقالت ريهام سعيد: “سأختفي لمدة طويلة حتى تعود لي روحي ونفسي وطموحاتي، أشباه البشر كتير اوي وأنا زهقت من لعب دور الضحية، بس أنا فعلا بيتضحك عليا سهل اوي ومش عارفة أتعامل مع حد، كله يالا نفسي وأنا محدش شاف مني غير كل خير”.

حمى البحر المتوسط.. صفاء سلطان تروي تفاصيل مأساتها مع المرض

كشفت الفنانة صفاء سلطان عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها إلى أزمة صحية شديدة ودخلت على اثرها المستشفى.

مصير مسلسل المعلم بعد حريق لوكيشن التصوير.. المخرج: ليس لدي حصر بعدد الحلقات

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، بعد الحريق الذي التهم الديكورات الرئيسية للتصوير فجر أمس السبت 16 مارس، في الوقت الذي لاتزال هناك مشاهد قيد التصوير بتلك الديكورات تزامنا مع عرض المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني.

ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، في التقرير التالي مصير الحلقات المتبقية من مسلسل المعلم، بعد أزمة الحريق التي أربكت حسابات صناع العمل.

مسلسل ب100 راجل.. سمية الخشاب: غالية مرهقة بالنسبة لي.. خاص

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بما حققه المسلسل “ب 100 راجل” من نجاح حتى الآن والذي يعرض حاليا على قناة صدى البلد.

تعليق مثير من باميلا الكيك بعد برنامج رامز جانب من الآخر

كشفت باميلا الكيك عن رأيها فى برنامج رامز جاب من الآخر فى أول ظهور لها بعد حلقة أمس مع الفنانة مرام على.