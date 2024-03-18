عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشيوخ يوصي بإنشاء فروع للتأمين الصحي في 4 مدن بمطروح

لجنة الصحة والسكان
لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ  اجتماعا  اليوم برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلين اللجنة  النائب الدكتور حسين خضير ، النائب الدكتور عمرو حجاب ، والنائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علوانى، بشأن: "إنشاء أفرع للتأمين الصحى بمراكز برانى – السلوم – الحمام – الضبعة بمحافظة مرسى مطروح". (بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل)، وبحضور ممثلي الحكومة .

وأوضح النائب رزق علواني مقدم الاقتراح برغبة أن مطروح محافظة حدودية بعيدة يعاني أهلها من نقص في الخدمات الصحية وعدم توافر خدمات التأمين الصحي خاصة في مدن براني والسلوم والحمام والضبعة ويذهبون إلى المحافظات الأخرى لتلقي الخدمات الصحية والعلاجية المختلفة، وذلك على الرغم من اهتمام الدولة بتنمية الساحل الشمالي الغربي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار مقدم الاقتراح برغبة ،أن المنطقة حاليا تشهد نمو كبير في إنشاء المنتجعات والقرى السياحية الكبرى ومشروعات قومية ضخمة وهو ما يؤدي إلى زيادة الكثافة السكانية بهذه المنطقة الأمر الذي يتطلب معه توفير المزيد من الخدمات الصحية والعلاجية بمنطقة الساحل الشمالي بصفة عامة وخاصة خدمات التأمين الصحي والدخول ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث كان من المقرر أن تكون محافظة مطروح من أولى المحافظات التي تطبق فيها هذه المنظومة ولكن تم تأجيل تطبيقها لأسباب غير واضحة.

وطالب مقدم الاقتراح برغبة بدراسة جدوى إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمدن براني والسلوم والحمام والضبعة فهي من أهم المتطلبات التي يحتاجها أهالي هذه المدن بمحافظة مطروح، من اجل توفير سبل الراحة والرعاية اللازمة لأهالي وسكان هذه المدن وخاصة فئة كبار السن لحين تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة ريهام مدحت مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية برئاسة هيئة التأمين الصحي ، أن هيئة التأمين الصحي تقدم الخدمات الصحية للمواطنين المستهدفين بمحافظة مطروح من خلال التعاقد مع العديد من المستشفيات سواء التابعة للقوات المسلحة والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وأمانة المراكز المتخصصة وكذلك بعض المعامل والمختبرات الخاصة، بالإضافة إلى العيادات التابعة للهيئة في مطروح وأبو بكر والضبعة.

وأضافت أنه جار إعداد عيادة خارجية ومكتب لخدمة العملاء بمدينة الحمام، وكذلك مكتب لخدمة العملاء بمدينة الضبعة، لافتة إلى أن الهيئة ليس لديها مانع من إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمدن براني والسلوم والحمام والضبعة تسهيلاً لمنتفعي التأمين الصحي من سكان هذه المدن.

وفي السياق ذاته ،أكدت الدكتورة  دينا عثمان الدسوقي نائب محافظ مطروح، أهمية دور فرع هيئة التأمين الصحي في تقديم الخدمات الصحية والتيسير على المواطنين المستهدفين من خلاله، وعبرت عن تضامنها مع ما طالب به  النائب.

وطالبت الهيئة بالعمل على حصر كافة المطالب والاحتياجات اللازمة لتسهيل أداء الخدمة على المواطنين بمدن براني والسلوم والحمام والضبعة تسهيلاً على سكان هذه المدن وخاصة فئة كبار السن.

ومن جانبهم أكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ضرورة وضع اّليات تسهم في رفع معدلات أداء تقديم خدمات التأمين الصحي بمحافظة مطروح بصورة مستمرة من خلال إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمدن براني والسلوم والحمام والضبعة والتي تعتبر من المناطق النائية والأكثر احتياجا، وذلك لرفع معاناة السفر عن كاهل أهالي هذه المناطق لتلقي الخدمات الطبية والعلاجية المختلفة.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بسرعة  إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمدن براني والسلوم والحمام والضبعة تسهيلاً لمنتفعي التأمين الصحي من سكان هذه المدن، نظراً لكونها من المناطق النائية والأكثر احتياجا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

تعرف على آخر تعديلات قانون الايجار القديم.. ومفاجأة لإنهاء الأزمة نهائيا

تحرك عاجل من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين بالمدارس من مخاطر الأمطار|تفاصيل

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية بشأن الأمطار على الطرق

ترشيحاتنا

رقم هائل لعدد طائرات الجسر الجوي الأمريكي لمساعدة إسرائيل بالسلاح

السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام يطالب بتصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب

درس التراويح بالجامع الأزهر يستبشر بنصرٍ لإخواننا في فلسطين خلال شهر رمضان

سرايا القدس تستهدف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في وسط غزة

إيلون ماسك يُحدث ثورة في أسواق الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

أكبر الضربات لـ«مافيا العملة».. سقطوا بـ1.2 مليون دولار و48 ألف ريال| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل صدفة الحلقة 8| فراس سعيد يحاول قتل خالد الصاوي.. وريهام حجاج تتعرض للخطف

بعد أزمة أروى جودة .. تعرف على أسباب مرضها

النيران تلتهم ستوديوهات التصوير.. حريق بلاتوهات جودر والمعلم والكبير أوى| تفاصيل

جمبسوت لافت.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ