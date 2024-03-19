خد بالك.. جوجل تعلن عن نموذج جديد للذكاء اصطناعي يثير المخاوف فما القصة؟

كشفت جوجل عن نموذج “فلوجر” VLOGGER الجديد للذكاء اصطناعي والذي يتيح القيام بتحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو متحركة.

ووفقًا لما ذكره باحثو جوجل يمكن لهذا النموذج توليد بعض مقاطع الفيديو الواقعية لأشخاص يقومون بالتحدث والتحرك ويظهرون بعض التعبيرات الجسدية والإيماءات وذلك من صورة ثابتة واحدة.

وتعتمد تلك التقنية على إنتاج الكثير من اللقطات الواقعية والقيام بتجميعها في مقطع فيديووتفتح تلك التقنية الباب لعدد أكبر من التطبيقات المحتملة لها، إلا أنها في الوقت نفسه تثير بعض المخاوف بشأن إساءة استخدامها لمحاولة التضليل وإنتاج مقاطع فيديو على نحو يشبه آليات الكثير من آليات التزييف العميق

على الرغم أن مقاطع الفيديو التي نشرها باحثو جوجل تعد ليست مثالية وبها بعض الأخطاء، وتعد قصيرة نسبيًا ولها ولها خلفية ثابتة ثلاثية الأبعاد، إلا أنها تمثل طفرة كبيرة في تحريك الصور الثابتة.

ويمكن القيام باستخدام نموذج" VLOGGER في العديد من الاستخدامات، ومنها القيام بدبلجة بعض من مقاطع الفيديو تلقائيًا عبر تبديل المسار الصوتي، ومحاولة ملء الإطارات المفقودة في مقاطع الفيديو، وإنشاء مجموعة من الصور الرمزية والواقعية للألعاب والواقع الافتراضي، و ربوتوتات لدردشة يمكنها التفاعل مع المستخدمين بطريقة أفضل.