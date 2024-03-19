عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

خد بالك.. جوجل تعلن عن نموذج جديد للذكاء اصطناعي يثير المخاوف فما القصة؟

صدى البلد

كشفت جوجل عن نموذج   “فلوجر” VLOGGER  الجديد للذكاء اصطناعي والذي  يتيح القيام بتحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو متحركة.

بإمكانيات وسعر لا يكرر .. إطلاق هاتف iQOO Z9

بميزة حصرية للبطارية .. جوجل تعلن عن طرح هاتف "Pixel 8a"

ووفقًا لما ذكره باحثو جوجل يمكن لهذا النموذج  توليد بعض مقاطع الفيديو الواقعية لأشخاص يقومون بالتحدث والتحرك ويظهرون بعض التعبيرات الجسدية والإيماءات وذلك من صورة ثابتة واحدة.

وتعتمد تلك التقنية على إنتاج الكثير من اللقطات الواقعية والقيام بتجميعها في مقطع فيديووتفتح تلك التقنية الباب لعدد أكبر من التطبيقات المحتملة لها، إلا أنها في الوقت نفسه تثير بعض المخاوف بشأن إساءة استخدامها لمحاولة التضليل وإنتاج مقاطع فيديو على نحو يشبه آليات الكثير من آليات التزييف العميق

على الرغم أن  مقاطع الفيديو التي نشرها باحثو جوجل تعد ليست مثالية وبها بعض الأخطاء، وتعد قصيرة نسبيًا ولها ولها خلفية ثابتة  ثلاثية الأبعاد، إلا أنها تمثل طفرة كبيرة في تحريك الصور الثابتة.

ويمكن القيام  باستخدام نموذج" VLOGGER في العديد من الاستخدامات، ومنها القيام بدبلجة بعض من مقاطع الفيديو تلقائيًا عبر تبديل المسار الصوتي، ومحاولة ملء الإطارات المفقودة في مقاطع الفيديو، وإنشاء مجموعة من الصور الرمزية والواقعية للألعاب والواقع الافتراضي، و ربوتوتات لدردشة يمكنها التفاعل مع المستخدمين بطريقة  أفضل. 

ذكاء اصطناعي مقاطع فيديو ملء الإطارات المفقودة ربوتوتات لدردشة خلفية ثابتة ثلاثية الأبعاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

5 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر 2024

خبير تحكيمي يعلق على رسالة كهربا لمجدي عبد الغني في «رامز جاب من الآخر»

مركز المناخ: سقوط أمطار مع هبات رياح قوية بتلك المناطق خلال ساعات

تحرك عاجل من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين بالمدارس من مخاطر الأمطار|تفاصيل

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

موضوعات متعلقة

مقارنة هتصدمك بين هاتفي سامسونج Galaxy A35 5G و Galaxy A34 5G

إمكانيات بتدور عليها وتصميم مميز .. تسريبات لهاتف Vivo X Fold3 .. صور

تسريبات حول هاتف هواوي Nova 12s الجديد قبل إطلاقه بأيام

عايز تشتري لاب توب جديد.. أفضل أجهزة من أسوس بسعر وإمكانيات لن تتكرر

اعمل أشعة وأنت في مكانك.. حاسوب جديد يعد حلًا مثاليًا للأشعة المتنقلة

هواتف "Android" تفاجىء حامليها بميزة جديدة طال انتظارها فما هي ؟

منصة يوتيوب تقدم ميزة لأجهزة التلفاز الذكية ..فما القصة ؟

جوجل تقدم ميزة جديدة لسلسلة هواتف Google Pixel 9

ترشيحاتنا

سعر سيارة فولكس فاجن "جولف" الشبابية موديل 2024

شبانة: اعتذار صلاح عن عدم الانضمام لمعسكر منتخب مصر تكرر مع ميسي ومحرز

موت وخراب ديار.. مفاجأة غير سعيدة لـ تجار الذهب

هل تصح صلاة المأموم دون قراءة الفاتحة خلف الإمام؟.. دار الإفتاء ترد

مفتي الجمهورية بمكة المكرمة: العلماء هم أمل الأمة في الخروج من الفتن

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خد بالك.. جوجل تعلن عن نموذج جديد للذكاء اصطناعي يثير المخاوف فما القصة؟

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

فستان جريء.. نيكول سابا تثير الجدل بظهورها | شاهد

فتح عينيه| أحمد رفعت بره الغيبوبة.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

فيديو

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ