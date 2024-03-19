العصابة «سائق وعاطل وعامل وصيدلي».. حكم رادع من جنايات القاهرة لحرامية 15 مايو

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائقا وعاطلا وعاملا وطبيبا صيدليا بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمتهم المصاريف الجنائية، لسرقتهم سيارة شركة بالإكراه في مدينة 15 مايو.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «محمد. ا»، 35 سنة، سائق، و«هاني. م»، 45 سنة، عامل، و«محمود. ص»، 35 سنة، عاطل، و«أحمد. ا»، 47 سنة، طبيب صيدلي، بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وآخر مجهول، بسرقة المنقولات المملوكة للشركة المجني عليها شركة بيومايد للصناعات الدوائية من السيارة التي يستقلها كل من السيد حمد والسيد رضا حال سيرها بالطريق العام بقيادة سائق تابع لشركة أدوية بالطريق الدائرى الأوسطى بـ15مايو لنقل العقاقير الطبية من مقر الشركة التي يعمل بها في مدينة بدر إلى محافظة المنيا، وأشهروا الأسلحة النارية في وجه سائق السيارة ومندوب مبيعات كان بصحبته وسرقوا العقاقير منهم.

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وأضافت التحقيقات إحراز وحيازة المتهمين لسلاح ناري بغير ترخيص «بندقية خرطوش» وذخائر «طلقات خرطوش» مما تستخدم على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها.

وأكدت التحقيقات قيام المتهم الرابع بإخفاء المنقولات موضوع التهمة الأولى مع علمه بكونها متحصلة من جناية سرقة بأن اشتراها من المتهمين من الأول حتى الثالث مع علمه بسرقة المتهمين لها.