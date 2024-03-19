اعترف عليه أبوه وأخوه.. المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، شابا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش المخدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

اقرأ أيضًا:

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه حال مرور النقيب عمرو علاء الدين عبد المنعم إبراهيم قنديل، رئيس دوية قسم شرطة الشروق، لتفقد الحالة الأمنية، سمع رئيس الدورية صوت استغاثة، وتبين أنه طفل يبلغ من العمر 11 سنة يستغيث من اعتداء شقيقه عليه بالضرب وطرده من منزله، فاصطحب الصغير إلى منزله وتقابل مع والده.

وأضافت التحقيقات أن الوالد أقر أن ابنه الأكبر المتهم بالضرب وترك المسكن بسبب الاتجار في المخدرات، ودلف الصغير للغرفة وأخرج حقيبة بها 12 قطعة حشيش مخدر.

اقرأ أيضًا:

وأكدت تحريات كريم أحمد إبراهيم عبد الرحمن علام، معاون مباحث قسم شرطة الشروق، باتجار المتهم في المواد المخدرة واتخاذه من سكنه مكانًا لإخفائها، وما تم ضبطه من مخدر بمسكنه يخصه.

وقضت المحكمة غيابيًا بمعاقبة “نبيل. أ” بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والمصروفات وبعد إلقاء القبض على المتهم، وأحيل للنيابة وبعد اعترافه أحالته إلى محكمة الجنايات حضوريًا لتصدر حكمها السابق.