"هاتوا فلوسنا".. تصرف صادم من الجماهير بسبب ليونيل ميسي

في واقعة غريبة..شارك نادي انتر ميامي الأمريكي في مباراة ودية ضد منتخب نجوم دوري هونج كونج، لكن الجماهير غضبوا وهتفوا ضد الفريق في المدرجات بسبب عدم مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة.

وسيسترد المشجعون الذين اشتروا تذاكر لمشاهدة نجم المنتخب الأرجنتيني 50% من قيمة التذاكر، شرط أن يتعهدوا عدم اتخاذ أي إجراء قانوني.

وأثار النجم الأرجنتيني وفريقه إنتر ميامي غضب الجماهير، عندما ظل على مقاعد البدلاء خلال مباراة أمام منتخب نجوم دوري هونغ كونغ في 4 فبراير الماضي، بسبب الإصابة.

وهتف المشجعون الذين دفعوا ما يصل إلى 570 يورو لرؤية ميسي: «عوِّضونا!»، وأشاروا بإبهام يدهم إلى الأسفل سخرية من المالك المشارك للفريق النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، عندما حاول شكر الجماهير في نهاية المباراة.

ولاحقاً، أكد ميسي أن غيابه عن المباراة لم يكن تجاهلاً، بل بسبب الإصابة. ورفض ميسي في مقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي الصيني «ويبو»، الأحاديث التي تقول إن عدم مشاركته في المباراة كان «لأسباب سياسية»، وقال إنه لو كان الأمر كذلك، «لما كنت سأسافر» إلى هونغ كونغ في المقام الأول.

وعرضت شركة «تاتلر آسيا» المنظمة الاثنين، إعادة الأموال بنسبة 50 في المائة «للمشجعين الذين اشتروا التذاكر عبر القنوات الرسمية للمباراة».

وأوضحت الشركة أنّ الراغبين في استعادة أموالهم عليهم أن يوافقوا على الشروط التي تنص على «عدم اتخاذ إجراءات قانونية أمام أي محكمة قانونية أو هيئة قضائية (أو) سلطة تنظيمية».

وفي ظل الانتقادات التي طالتها بسبب ما وُصف بالفشل الذريع، سحبت شركة «تاتلر» طلبها للحصول على منحة من حكومة هونغ كونغ بقيمة 16 مليون دولار لتمويل الحدث في اليوم التالي للمباراة