روسيا تكشف عن نيتها منح مصر التأشيرة الإلكترونية لعام 2024

قال نيكيتا كوندراتييف، مديرة إدارة التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف والمشروعات الخاصة بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن مصر قد يتم إدراجها في قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة إلكترونية لـ روسيا عام 2024.

وأضاف: "مصر من الدول ذات الأولوية التي يتم النظر فيها حاليا، وربما يتم إدراجها في قائمة الدول للحصول على تأشيرة إلكترونية بنهاية العام".

وفي وقت سابق، قال رئيس الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية الروسية أليكسي كليموف، إن روسيا تعتزم توسيع قائمة الدول التي سيتمكن مواطنوها من الحصول على تأشيرات إلكترونية روسية.

ووفقا له، في الفترة من 1 أغسطس إلى 31 ديسمبر 2023، تم إصدار 170 ألف تأشيرة إلكترونية موحدة لمواطني 55 دولة أجنبية.

وبدأت روسيا في إصدار تأشيرات إلكترونية موحدة لمواطني 55 دولة أجنبية اعتبارًا من 1 أغسطس 2023.