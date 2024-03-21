بحضور المحافظ|«طلاب من أجل مصر» ينظمون أكبر مائدة إفطار رمضاني بجامعة سوهاج

في أجواء رمضانية فريدة من نوعها بجامعة سوهاج نظم طلاب من أجل مصر أمس أطول مائدة إفطار شهدتها الجامعات المصرية، وذلك بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الكنيسة والازهر والإعلامين وممثلي المجتمع المدني، وذلك بالحرم الجامعي القديم.

جامعة سوهاج

ورحب الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة بجميع الحضور الذين حرصوا علي مشاركة الجامعة هذا الافطار الرمضاني، وعلي رأسهم اللواء طارق الفقي محافظ الاقليم، معرباً عن سعادته بهذا الجمع الذي شمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعمال والجلوس على مائدة افطار كأسرة واحدة.

وقال الدكتور علاء غالب ان هذا الإفطار ضم أكبر عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعمال بالجامعة كأسرة واحدة والذي تجاوز عددهم 1800 فرد من منسوبي الجامعة فى جو أسرى يظله الود والمحبة بين أبناء الجامعة.

وأشاد بالسلوك الرائع لطلاب من أجل مصر وحسن التنظيم حفل الإفطار الذي تم في جو من الود والتعاون بين كافة الحضور.