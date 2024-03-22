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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالأقصر... صور

صدى البلد

أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قرار  رقم(115)لسنة 2024   بشأن زيادة تعريفة سيارات الأجرة بنسبة 15% بكافة المواقف
 

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وجاءت تعليمات محافظ الأقصر  فى أجتماعاً مع الجهات المنوطة بالعمل على الإلتزام بتعريفة الركوب المقررة  ووضعها بمكان واضح بالمواقف والسيارة وتكثيف الخدمات المرورية  من خلال إدارة المرور على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالف.
مع التأكيد على ضرورة تحريك جميع السيارات فى خطوط السير المحددة .
 

و أكد محافظ الأقصر أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى أى شكاوى للمواطنين لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة  حيال المخالفين .
من خلال الأرقام التالية :

غرفة العمليات الرئيسية والشبكة الوطنية بالمحافظة  2374903\ 095        
غرفة عمليات مدينة الاقصر  ٠٩٥٢٢٧٠٨٥١
غرفة عمليات اسنا    ٠٩٥٢٦٠٨٨٠٨
غرفة عمليات ارمنت   ٠٩٥٢٦٥٢٨٤٧
غرفة عمليات القرنه  ٠٩٥٢٣١٠٦٩٧
غرفة عمليات الطود ٠٩٥٢٦٥٠٠٧١
غرفة عمليات الزينيه  ٠٩٥٢٤٠١٧٤٣
غرفة عمليات البياضية  0952300104
غرفة عمليات مرور الاقصر ٠٩٥٢٢٥٢٣٠٤
وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة ،مؤكداً على إستمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

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