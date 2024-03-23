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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفراخ البيضاء انخفضت.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

صدى البلد

تغيرات كبيرة طرأت على أسعار الدواجن خلال الفترة القليلة الماضية نتيجة ارتباط الأسعار بسعر الأعلاف ، لأنها تمثل 70% من تكلفة الدواجن  ، وتنخفض الدواجن بشكل تدريجي نتيجة توافر الأعلاف وانخفاضها أمام المربيين.

 

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تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 21 مارس 2024

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بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن وحقيقة انتشار فيروس خطير

أسعار الدواجن اليوم 

وانخفضت أسعار  الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى  لتسجل سعر 93 جنيها بعد أن كان سعرها 105 جنيهًا منذ أيام قليلة ، وتصل إلى المستهلك بسعر 116 جنيها،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 89 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها ، 
 

وارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" حيث سجلت حوالي 114 جنيها بعد أن سجلت أمس 110 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 89 جنيها ،  وتصل للمستهلك بسعر  97 جنيهًا 

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 200 ل  250 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، 
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 105 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60 جنيها.

 

أسعار البيض 

 

•  وارتفع سعر البيض ليتراوح سعر كرتونة الأحمر من  148 ل 155 جنيهًا  .
 

• وسعر كرتونة البيض الأبيض 146 ل 155 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 160 جنيها.

 

وكشف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن عن الموعد الحقيقي لانخفاض أسعار الدواجن  ، حيث قال إن الأسعار  سوف تنخفض أكثر  فى النصف الثانى من رمضان بعد قلة الإقبال على شراء الدواجن،  كما سيشهر المواطن بانخفاض الأسعار بعد انتهاء شهر رمضان . 

وأضاف " الزيني " خلال تصريحات لـ "صدى البلد " أن استقرار النقد الأجنبي هو المؤثر الأساسي فى أسعار خامات الأعلاف وبالتالى يؤثر علي أسعار الدواجن ، موضحًا أن هناك تراجع يومى فى أسعار الدواجن من 28 ألف جنيها ل 24 ألف جنيها وقابلة للانخفاض مرة أخري ، وهذا شئ جيد لإنه يشجع المربيين على زيادة الإنتاج .
 

وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن الدواجن تحمل جزء كبير من البروتين الحيواني فى مصر ، لافتًا إلى أن الإنتاج والإتاحية العاملان الأساسيان فى التحكم بأسعار الدواجن لإنها سلعة غير قابلة للتخزين أو الاحتكار .

 

لم نشعر بالانخفاض 

 

وتابع قائلا: " على الرغم من انخفاض الأعلاف إلا أننا لم نشعر فى الانخفاض فى أسعار الدواجن نتيجة زيادة الإقبال على شرائها خلال شهر رمضان الكريم لإنها مازالت الملاذ الأول للمواطن بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك .
 

وقال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ، إن ماتم تداوله حول انتشار فيروس يؤدي الي نفوق الدواجن غير صحيح ومبالغ فيخطه ، لإنه من المعروف أن نسبة هلاك الدواجن فى الشتاء عالية ولكن مع تحسن الأجواء تقل نسبة النافق من الدواجن وتساعد فى زيادة الإنتاجية 

وأشار "الزيني "  إلي أن هناك فحص يتم على كل اللقاحات البيطرية والأمصال الواردة ، كما أننا لدينا رقابة بيطرية صارمة ، معلقا:" الأمصال متوفرة أمام المربيين" .

  وأكد " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن   أننا لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن وهذا شئ مهم جدا فى ظل الأزمات العالمية المتتالية،  مناشدا بضرورة الحفاظ على صناعة الدواجن وتعظيمها. 

اسعار الدواجن الدواجن الأعلاف الفراخ الحمراء كيلو الفراخ

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