مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء |أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الإفراج عن البضائع بالموانئ.. المالية تكشف التفاصيل وتُحذر التجار من هذا الأمر

قالت منى ناصر، مساعد وزير المالية، إن الإفراجات عن البضائع بالموانئ تتواصل ووصلت قيمة السلع المفرج عنها 17 مليار دولار منذ بداية شهر يناير، لافتة إلى أن كل ما يخص إجراءات الجمارك تم الانتهاء منه ولكن الأمر متوقف على أصحاب البضائع.

ولفتت مساعد وزير المالية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك انتظار من أصحاب البضائع لوجود انخفاض جديد في الدولار؛ ولكن وقتها سيكون هناك إعادة نظر في كافة الإجراءات.

وأوضحت منى ناصر، مساعد وزير المالية أن الحكومة بادرت بهذه التسهيلات لتخفيف الأعباء عن الناس، ولكن عند استخدام هذا الأمر بصورة خاطئة سيتم إعادة النظر فيه، متابعة: “المشكلة الدولارية خلصت فا مينفعش نقعد نستغل الميزة اللي الحكومة اديتها لتخفيف العبء بطريقة غلط”.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 مارس 2024

استعرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 - 17

الإسكندرية 25 - 17

شرم الشيخ 27 - 18

مطروح 22 -15

أسوان 29 - 17

بورسعيد 26 - 16

الأقصر 28 - 17

السيسي يبحث مع وفد النواب الأمريكي القضايا الإقليمية ومستجدات الأوضاع في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبحث مع وفد من مجلس النواب الأمريكي القضايا الإقليمية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

كما أكد الرئيس السيسي ضرورة اضطلاع المجتمع المصري بمسئولياته في الضغط من أجل الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار بغزة.



حسام حسن صدمني.. رضا عبدالعال يفجر مفاجأة بعد خسارة مصر أمام كرواتيا

أكد الكابتن رضا عبد العال لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن المنتخب المصري لم يستفد شيئا من بطولة العاصمة الإدارية، موضحًا أن المباراة المقبلة للمنتخب افريقية وليست أوروبية.



وأضاف الكابتن رضا عبد العال، خلال تصريحات تلفزيونية، أن :" كنت اتمنى أن يخوض المنتخب مباريات ودية من منتخبات إفريقية، وأن الكابتن حسام حسن المدير الفني لـ المنتخب، في أول بطولة له صدمني ومستفدناش من البطولة بجنيه".

مهزلة وجريمة وبيأذيني متعمد.. هجوم حاد من سمية الخشاب على رامز جلال

قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها سعيدة بردود الأفعال الخاصة بالمشاهدين على مسلسلها “ب100 راجل”، معقبة: “بيقعدوا يستنوا كل يوم الحلقة اللي بعدها وهذا أسعدني أنهم قالولي رجعتي بقوة لأني حد كسلان أوى ومشتغلتش بقالي فترة”.

وهاجمت الفنانة سمية الخشاب، خلال حوارها عبر فضائية “العربية”، برنامج رامز جلال بعد حلقته معها، قائلة: “هم كمان قصوا كتير جدا وأنا بقوله رجلي وكتفي واجعني.. ووقعتي كانت قوية أنا عندي تمزق فى الأربطة فى قدمي وكتفي.. واللي يزعل أنه ولا حد كجهة إنتاجية ولا هو يتصل بالناس يقول سلامتكوا ولا سوري هو احنا فى غابة يا جماعة ومش مهم أتئذي أنا ومصلحتي أولا”.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 27 مارس 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 27 مارس 2024.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.83 جنيه للبيع، و47.73 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 51.94 جنيه للبيع، و 51.81 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 60.57 جنيه للبيع، و60.42 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي 12.75 جنيه للبيع، و12.72 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي 155.57 جنيه للبيع، و155 جنيه للشراء .

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 27 مارس 2024.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



أعلى7 درجات.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة ورمال وأتربة حتى هذا الموعد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك استمرار لارتفاع قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أن اليوم هو الذروة خلال فترة النهار والليل، لأن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم من المتوقع أن تصل إلى 31 درجة مئوية، وهذا أعلي من المعدل الطبيعي بحوالي 7 درجات.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن الأجواء حارة فترة النهار بمعظم المحافظات، خاصة وقت الظهيرة، ومع غياب أشعة يحدث انخفاض فى قيم درجات الحرارة، ولكن الصغري فترة الليل بدأت بالارتفاع لتصل ما بين ال18 إلى ال19 درجة، و الأجواء مائلة للبرودة، خاصة بالصباح الباكر والليل المتأخر والأماكن التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير.

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم أن تشهد السماء بعض الأتربة العالقة فى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ومحافظات شمال الصعيد على مدار، من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، إضافة إلى نشاط البلاد فى غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، ناصحة بارتداء الكمامات لمرضي الحساسية.

5 إجراءات عاجلة لخفض أسعار السلع.. ومفاجأة سارة بعد العيد| التفاصيل كاملة

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا بعنوان: “إجراءات عاجلة من الحكومة لخفض أسعار السلع في مصر بنحو 20%: توفير الدولار ورقابة صارمة”.

اتخذت الحكومة المصرية إجراءات عاجلة لخفض أسعار السلع بنحو 15% إلى 20%، وذلك خلال 48 ساعة فقط، على أن تزيد النسبة لـ 30 % بعد عيد الفطر، وذلك طبقًا لما أكده رئيس الوزراء.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن أسعار السلع بدأت بالتراجع مثل انخفاض الفول من 38 لـ 27 جنيهًا، وكذلك الأرز وغيرها من السلع، والإجراءات التي بدأت الحكومة في تنفيذها تتضمن أيضًا إنهاء الإجراءات الجمركية لبضائع بأكثر من 4.5 مليار دولار وخروج بضائع بـ 2.8 مليار دولار من الموانئ.