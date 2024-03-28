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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

الذهب
الذهب

يعتبر سعر الذهب في مصر،  من أهم ما يبحث عنها الكثير يوميا خاصة مع موجة الصعود والهبوط التي يشهدها المعدن الأصفر بشكل ملحوظ.

ولعل أكثر ما يبحث عنه المهتمون بسوق الأصفر هو سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شهرة في مصر لشراء المشغولات الذهبية والشبكة.

الذهب 

وتراجع عيار 21 إلى نحو يقترب من 3000 جنيه للبيع كأقل سعر، بعد نحو 3150 جنيها للشراء أثناء الارتفاع، على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميا لتقترب من 2190 دولارا، فيما هبط سعر الدولار بقوة في البنوك إلى نحو يلامس 47 جنيها بعدما سجل نحو 50.85 جنيه قبل عدة أيام على خلفية تحرير سعر الصرف.

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أسعار الذهب اليوم عيار 21 

 سعر عيار 21 ، تراجع مجددا في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، ولكن بعد أن سجل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا، سجل اليوم نحو  أقل من 3,050 جنيها للبيع.

كم سعر جرام الذهب؟

 سعر جرام الذهب كم؟، سؤال مطروح بكثرة من المهتمين بالسوق ، خاصة في أيام الإجازات والمناسبات، لمعرفة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في المحلات لشراء المصوغات.

سعر الذهب عيار 18 

شهد  سعر عيار 18 تراجعا فبعد ان سجل 2700 جنيه، سجل 2597 جنيها للبيع اليوم، ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

سعر الذهب اليوم في مصر

 سعر الجرام عيار 24 ، أيضا تراجع لنحو 3462 جنيها للبيع بعد 3600  جنيها للشراء، ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء الجنيهات الذهب والسبائك بأوزانها المختلفة.

سعر الذهب الآن في مصر

وهبط  الجنيه الذهب خلال ساعات بقوة، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تراجعا ليبدأ من نحو 24240 جنيها للبيع  بعد نحو 25200 جنيه للشراء بفارق نحو 1000 جنيه ، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

الذهب 

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب على مستوى أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم  الخميس في مصر : 3520 جنيها للشراء و 3462 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 3080 جنيها للشراء و 3030 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 2640 جنيهًا للشراء و 2597 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الخميس : 2020 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 : 24640 جنيه للشراء و 24240 جنيه للبيع.

الذهب 

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

كما يبحث المشترون عن سعر المصنعية، خاصة لشراء المشغولات والسبائك التي لها سعر مصنعية مختلف، ويتغير من تاجر إلى آخر، وفي الغالب يكون سعر المصنعية، بين 80 وحتى 200 جنيه كزيادة على السعر وتختلف من تاجر وآخر، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

وعن سعر مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها في هذا المستوي تقريبا، أما الأقل فتكون مثل المشغولات.

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