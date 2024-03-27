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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 27-3-2024 في رمضان

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب في رمضان .. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

سعر الذهب اليوم 27 - 3 - 2024  في رمضان 

عيار 24 بيع 3,509  جنيهات شراء 3,554 جنيها 


عيار 22 بيع 3,216 جنيها  شراء 3,258 جنيها 


عيار 21 بيع 3,070 جنيها  شراء 3,110 جنيهات


عيار 18 بيع 2,631 جنيها  شراء 2,666 جنيها 


عيار 14 بيع 2,047 جنيها  شراء 2,073 جنيها 


عيار 12 بيع 1,754  جنيها شراء 1,777 جنيها 


الاونصة بيع 109,117 جنيها  شراء 110,538 جنيها 


الجنيه الذهب بيع 24,560 جنيها  شراء 24,880 جنيها 


الكيلو بيع 3,508,571 شراء جنيها  3,554,286 جنيها 

 

الذهب 

سعر الذهب بالمصنعية

سعر الذهب اليوم 26 - 3 - 2024 في رمضان

استقرار الذهب وانخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء| تفاصيل

يختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

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